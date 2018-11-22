2 декабря в малом зале Дома культуры «Мир» ОИЯИ состоится литературно-музыкальный перфоманс-спектакль «Бродский Jazz». Его представят заслуженный артист РФ Дмитрий Аксенов, пианист Олег Анохин и певица Лада Виняр. Джазовые реалии, имена музыкантов, названия произведений нередко встречаются в текстах поэта. Иосифа Бродского отличало стремление к вербальному описанию музыки, намеками на ее звучание в фонетическом строе стиха. В спектакле зрители смогут проследить моменты сближения отдельных свойств стихотворной речи с джазовой поэтикой. Для поэтики Бродского оказались кардинально важны сам дух джазового импровизационного музицирования, атмосфера раскованности, душевной свободы, независимости от штампов официоза и сама звуковая палитра джаза. Идея поставить спектакль по стихам Бродского возникла у Дмитрия Аксенова сразу, как только он прочёл его первое стихотворение, а было это 30 лет назад. Актер тогда учился в театральном институте. Книжечка была тоненькая, затёртая, но она до сих пор у него хранится. О том, каким предстает в целом звуковой образ джаза у Бродского, что было особо близким его поэтике и, конечно, с чего начинается театральное творчество, основанное на творчестве поэтическом, мы побеседовали с исполнителем главной роли. - Дмитрий, вы помните, как состоялось ваше знакомство с творчеством поэта? С чего-то же все началось… - Впервые я познакомился с творчеством Бродского 30 лет назад. У меня была маленькая книга его стихов, и, помню, как, прочитав его «Дебют», я был ошеломлен так же, как герой этого стихотворения. Это было откровение какого-то космического уровня. Ничего подобного я раньше не читал. - Для многих стихов Бродского характерна ярко выраженная музыкальность. Так, в стихотворении «От окраины к центру» можно увидеть ритмические элементы джазовых импровизаций. Это произведение в том числе повлияло на идею создания спектакля «Бродский JAZZ»? - Естественно! Помню, как я несколько дней находился под впечатлением от прочитанного. После знакомства с этим произведением я нашёл все, что было издано к тому времени. Некоторые стихи вообще не понял про что, но они излучали такую энергию, что меня в физическом смысле трясло. Помните, когда, на грани прощания с «бедной юностью», как раз в этом большом стихотворении «От окраины к центру» поэт видит свою прошлую и будущую судьбу, то жизненный путь его раскручивается перед ним как раз от окраины к центру, к осознанию смысла, цели своего существования. Это же так завораживает! - Действительно, если с чем-то и можно сравнить стихи Иосифа Бродского, то, безусловно, с джазовой импровизацией, виртуозно переведённой в жанр изящной словесности… - В каком-то смысле Иосиф Бродский и джаз - неразделимые понятия. Джаз оказал сильное влияние на поэзию Бродского - некоторые утверждали, что его стихи подобны раскручивающейся пластинке. В то же время его стихи неоднократно служили основой для создания композиций джазовыми музыкантами, его именем называют джазовые фестивали, театрально-джазовые проекты…В некоторых произведениях нет сомнений в «музыкальности» поэтических картин, со столь важной - определяющей - ролью связанных с джазом реалий, главенствующей звуковой драматургией. - Как бы вы описали эффект от прочтения его стихов? - Бродский говорил, что читать стихи - это всё равно, что шептать на ухо Богу. В своей Нобелевской речи, сравнивая писателя и читателя, поэт ставит между ними знак равенства. Поэтому и такой ошеломительный эффект, ведь ты соприкасаешься с космосом. Они начинают жить в тебе своей собственной жизнью. Спектакль, который сейчас мы играем, сложился сам. Я начал учить его стихи, и они выстроились в единую смысловую и чувственную цепочку, превратившись в монолог. Оставалось придумать, чем между ними заполнить паузы, потому как слушать его долго невозможно - тексты настолько энергоёмкая субстанция, что в какой-то момент мозг отказывается воспринимать информацию. - По сути, получается, что у вас сложилась история поэта, рассказанная в словах, сыгранная в нотах и спетая на языке «музыки свободы». - Именно! Джаз оказался золотым ключиком к его стихам. Так, например, «Т. Зимина» соединилась с «Flymetothemoon», а «Дебют» - с «Summertime». И каждое стихотворение превратилось в отдельный спектакль. Мне очень повезло с музыкантами. С пианистом Олегом Анохиным мы уже вместе работали, и он оказался фанатом Бродского. Именно с ним мы задумывали объединить театральную и музыкальную площадку через стихи Иосифа Бродского. А молодая и талантливая певица Лада Виняр стала для спектакля настоящей находкой. За основу спектакля мы брали стихи именно юного Бродского - тот период, когда он жил в Ленинграде. Мы выстраивали драматургию спектакля, основываясь на тех чувствах и исканиях, которым подвержен юноша. - Дмитрий, в спектакле зрители услышат стандартную джазовую импровизацию, «Sunny» Бобби Хэбба, Фрэнка Синатру… Отбирая композиции, чем руководствовались? - Для меня было важно, чтобы музыкальная линия была созвучна со стихами. Музыкальная композиция вступала в диалог со стихотворной фразой ритмически и ситуационно. Я так думаю, что этот проект найдет отклик у дубненской публики, поэтому с предвкушением жду нашей встречи 2 декабря в ДК «Мир» ОИЯИ. Физики - зритель особенный. Многие артисты, поэты, писатели считали за особую честь выступить в Дубне. Здесь бывали Визбор, Вознесенский, Галич и многие другие - те, кого сейчас называют шестидесятниками. Здесь Театр на Таганке играл знаменитого «Человека из Сезуана», а Михаил Ромм снимал культовый фильм «Девять дней одного года». Творчество этих людей было прежде всего гражданской позицией, противостоянием системе. Юрий Любимов называл Дубну островом свободы. Именем Владимира Семёновича Высоцкого названа аллея возле Дома культуры «Мир», где и расположен памятник поэту. Так что для меня встреча с «физиками» очень волнительна. Великое стихотворение Бродского «Не выходи из комнаты» сегодня актуально, как никогда. Сейчас, когда многие темы негласно опять становятся под запретом, надеюсь, Дубна снова окажется территорией творчества и свободы. Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА

