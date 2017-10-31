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Уже второй раз они буквально врываются в размеренную жизнь дубненцев. Заставляют танцевать в проходах, рвут барабаны, кидаются нотами и дарят бурю ярких и незабываемых эмоций. В минувшие выходные на сцене ДК «Мир» снова (первый раз 18 марта) выступил музыкальный коллектив из Москвы «RockestraLive», исполняющий инструментальные композиции на основе хитов современных рок-групп в составе симфонического оркестра.
Песни групп Nirvana, Queen, Radiohead, Depeche Mode, Placebo, Muse, Coldplay, Blur, а также других известных британских и американских групп в обработке звучат в исполнении 26 молодых и задорных юношей и девушек.
Коллектив существует с 2015 года, но уже вовсю колесит по России, посетил более двух десятков городов и даже дважды выступал в Государственном кремлевском дворце. Нам удалось задать несколько вопросов дирижеру оркестра Сергею Акимову.
Почему вы исполняете именно зарубежную музыку, почему нет ничего русского?
Мы сразу отталкивались от того, что будем исполнять зарубежную музыку, потому что у нас есть контакты с зарубежными группами (Muse, 30 Seconds to Mars) и в дальнейшем мы планируем с ними выступать. С русскими группами мы еще не общались.
А если взять чтото из русского рока, песни В. Цоя, например?
Конечно, мы к этому придем. Вот у нас есть третья программа, которую мы в Дубне еще не играли, там у нас ретро хиты. В четвертой программе наверняка уже будет чтото из русского. Коечто мы уже играем, но это пока секрет.
Диана Арбенина играет с Юрием Башметом, Би2 с симфоническим оркестром, а с кем хотели бы сыграть вы?
Из иностранных музыкантов это Radiohead. Но это, скорее, мечта, потому что Том Йорк (вокалист и гитарист группы) не любит нашу страну. А из русских группировка «Ленинград». У Сергея Шнурова у самого, конечно, целая музыкальная банда, но у нас ведь целый оркестр! И если объединить усилия, мне кажется, это было бы интересно.
Вы второй раз в Дубне, и опять аншлаг, как вы думаете почему? У вас, наверно, везде аншлаги.
Не везде. Это Дубна такой хороший город. Хотелось бы сказать, что у нас везде аншлаги, но, к сожалению, не во всех городах. Возможно, всё дело в рекламе, не все люди вовремя узнают о концерте.
А вы не думали создать чтото свое, ведь наверняка ктото из ваших музыкантов сочиняет музыку?
У нас все сочиняют, не зря все музыканты с высшим музыкальным образованием (Московский колледж имени Гнесиных и Московская консерватория), всем хочется чтото свое привнести. И, возможно, чтото будет в дальнейшем, но начнем, пожалуй, с чегото небольшого, может быть, гимна нашего оркестра.
Ваши дальнейшие творческие планы?
Едем в Тверь. А в плане творчества мы же симфоническое шоу, и как шоу мы еще растём. Так что многое еще впереди!
Социальные сети пестрят восторженными отзывами, множеством фотографий и видео
Анастасия, архитектор:
Они вызвали у меня смешанные чувства: знакомые мелодии, безусловно, цепляют, усидеть на месте невозможно, но я все время себя останавливала, что я на концерте симфонического оркестра. Интересный опыт, хоть и противоречивый. Я пойду на них ещё!
Дмитрий, инженер:
Живые ребята, отличная энергетика, запоминаются положительными эмоциями. Время пролетает незаметно, позитив! С удовольствием пойдем еще раз!
Мария, педагог:
Они настолько любят эту музыку и свою работу, прямо кайфуют от этого! И наблюдать за этим одно удовольствие! При этом рокмузыка позволяет выходить на сцену в джинсах и творить всё, что угодно. Это свобода, драйв и бешеные эмоции! А контрабас заслуживает отдельных аплодисментов! Спасибо!
После концерта в холле ДК «Мир» довольные поклонники просили автографы и фотографировались с музыкантами. Обнимали их и благодарили. Дубна покорена!
«RockestraLive», ждем вас снова!
Дарья Соловьева
Фото Дмитрия Швецова