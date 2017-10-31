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«RockestraLive»: рок по­-новому Печать
31.10.2017 11:34

Уже второй раз они буквально врываются в размеренную жизнь дубненцев. Заставляют танцевать в проходах, рвут барабаны, кидаются нотами и дарят бурю ярких и незабываемых эмоций. В минувшие выходные на сцене ДК «Мир» снова (первый раз 18 марта) выступил музыкальный коллектив из Москвы «RockestraLive», исполняющий инструментальные композиции на основе хитов современных рок-­групп в составе симфонического оркестра.

Песни групп Nirvana, Queen, Radiohead, Depeche Mode, Placebo, Muse, Coldplay, Blur, а также других известных британских и американских групп в обработке звучат в исполнении 26 молодых и задорных юношей и девушек.

Коллектив существует с 2015 года, но уже вовсю колесит по России, посетил более двух десятков городов и даже дважды выступал в Государственном кремлевском дворце. Нам удалось задать несколько вопросов дирижеру оркестра Сергею Акимову.

­ Почему вы исполняете именно зарубежную музыку, почему нет ничего русского?

­ Мы сразу отталкивались от того, что будем исполнять зарубежную музыку, потому что у нас есть контакты с зарубежными группами (Muse, 30 Seconds to Mars) и в дальнейшем мы планируем  с ними выступать. С русскими группами мы еще не общались.

­ А если взять что­то из русского рока, песни В. Цоя, например?

­ Конечно, мы к этому придем. Вот у нас есть третья программа, которую мы в Дубне еще не играли, там у нас ретро хиты. В четвертой программе наверняка уже будет что­то из русского. Кое­что мы уже  играем, но это пока секрет.

­ Диана Арбенина играет с Юрием Башметом, Би­2 ­  с симфоническим оркестром, а с кем хотели бы сыграть вы?

­ Из иностранных музыкантов ­  это Radiohead. Но это, скорее, мечта, потому что Том Йорк (вокалист и гитарист группы) не любит нашу страну. А из русских ­ группировка «Ленинград». У Сергея Шнурова у самого, конечно, целая музыкальная банда, но у нас ведь целый оркестр!  И если объединить усилия, мне кажется, это было бы интересно.

­ Вы второй раз в Дубне,  и опять аншлаг, как вы думаете ­ почему? У вас, наверно, везде аншлаги.

­ Не везде. Это Дубна  такой хороший город. Хотелось бы сказать, что у нас везде аншлаги, но,  к сожалению, не во всех городах. Возможно,  всё дело в рекламе, не все люди вовремя узнают о концерте.

­ А вы не думали создать что­то свое, ведь наверняка кто­то из ваших музыкантов сочиняет музыку?

­ У нас все сочиняют, не зря все музыканты с высшим музыкальным образованием (Московский колледж имени Гнесиных и Московская консерватория), всем хочется что­то свое привнести. И, возможно,  что­то будет в дальнейшем, но начнем, пожалуй, с чего­то небольшого, может быть,  гимна нашего оркестра.

­ Ваши дальнейшие творческие планы?

­ Едем в Тверь. А в плане творчества ­ мы же симфоническое шоу, и как шоу мы еще растём. Так что многое еще впереди!

Социальные сети пестрят восторженными отзывами, множеством фотографий и видео

Анастасия, архитектор:

­ Они вызвали у меня смешанные чувства: знакомые мелодии, безусловно, цепляют, усидеть на месте невозможно, но я все время себя останавливала, что я на концерте симфонического оркестра. Интересный опыт, хоть и противоречивый. Я пойду на них ещё!

 

Дмитрий, инженер:

­ Живые ребята, отличная энергетика, запоминаются положительными эмоциями. Время пролетает незаметно, позитив! С удовольствием пойдем еще раз!

Мария, педагог:

­ Они настолько любят эту музыку и свою работу, прямо кайфуют  от этого! И наблюдать за этим ­ одно удовольствие! При этом рок­музыка позволяет выходить на сцену в джинсах и творить всё, что угодно. Это свобода, драйв и бешеные эмоции! А контрабас заслуживает отдельных аплодисментов! Спасибо!

 

После концерта в холле ДК «Мир» довольные поклонники просили  автографы и фотографировались  с музыкантами. Обнимали  их и благодарили. Дубна покорена!

«RockestraLive», ждем вас снова!

Дарья Соловьева
Фото Дмитрия Швецова

 
 

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