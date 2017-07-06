Вот уже пятый сезон цикл променад-концертов Дубненского симфонического оркестра «Белые ночи в Дубне» собирает в стенах большого и малого залов ДК «Мир» удивительных, блестящих музыкантов! Хочется назвать этот цикл фестивалем, ведь с каждым годом его программа становится всё более масштабной, разнообразной и насыщенной. Скорее всего, в будущем году мы назовем его «proms» – фестиваль «Белые ночи в Дубне». Но почему «proms»? Первые променад-концерты провел в 1895 г. в лондонском Куинз-холле молодой капельмейстер Генри Вуд. Основным секретом их притягательности была доступность: билеты продавались на стоячие места. Хотя буквального “гулянья” уже тогда не предполагалось, просто людям нравилось слушать музыку в неформальной обстановке. С годами Proms стали играть роль солидного просветительского мероприятия, а термин “promenade” становился все более условным. Именно там состоялись премьеры многих сочинений Шенберга, Малера, Сибелиуса, Бузони, молодых композиторов Британии, а также Чайковского, Мясковского, Прокофьева, Хачатуряна и многих других. Дубненские концерты в стиле «proms» можно охарактеризовать, опираясь на программу последнего сезона. Прежде всего – это программа на все вкусы и предпочтения, где известные имена композиторов и исполнителей, конечно же, привлекали публику, но вместе с проверенными шедеврами —в одном концерте или внутри цикла обязательно звучало что-нибудь редкое и не менее прекрасное. Так, открытие цикла концертом аутентичной музыки сразу обозначило живой интерес публики. Вообще, аутентичное исполнительство завоевывает все большее число поклонников. Секрет в том, что в этом движении наряду с достоверностью преподнесения старинного нотного оригинала исполнитель его интерпретирует, «пересочиняет» и даже может допустить импровизацию. Это подчеркивает неповторимость и самого концерта. Именно такая атмосфера уникальности присутствовала при исполнении музыки композиторов ренессанса и раннего барокко лауреатами международных конкурсов Асей Гречищевой и Александром Гулиным. Их влюбленность в музыку той эпохи, совершенное владение игрой на виоле да гамба, лютне, барочной гитаре, теорбе, а также сами произведения композиторов Франческо да Милано, Сильвестру Ганасси, Джона Дауленда, Георга Телемана – все это заставило слушателей испытать настоящее приключение, совершив экскурсию в Италию, Францию, Германию и Англию XVI-XVII веков. Отдельно хочется сказать об Александре Гулине. В Дубненском симфоническом оркестре он работает уже более 10 лет, является концертмейстером группы виолончелей. Его знает и любит дубненская публика по сольным выступлениям с нашим оркестром, в составе квартета солистов оркестра. Поэтому очень приятно представлять Александра ещё и как солиста российского оркестра Pratum Integrum, участника записей с эксклюзивным репертуаром на лейбле Caro Mitis и как солиста в различных ансамблях на барочной, современной виолончели и виоле да гамба. Как исполнитель на исторических инструментах он выступал с Полом Эссвудом, Тревором Пинноком, Алексеем Любимовым, Элисон Мелвилл, ансамблями и оркестрами BaRockers (Россия), Il Gardellino (Бельгия), Bach Consort (Россия), Bergen Barokk (Норвегия), Toronto Concort (Канада), Appolo’s Fire (США) и другие. Ещё один музыкант, карьера которого начиналась в Дубненском симфоническом оркестре, и который стал традиционным участником цикла «Белые ночи в Дубне» – лауреат международных конкурсов Вадим Тейфиков. В настоящее время Вадим является солистом оркестра MusicAeterna Пермского государственного театра оперы и балета им. П.И. Чайковского под управлением Теодора Курентзиса. Для цикла дубненских променад-концертов программы, которые представляет этот удивительный музыкант в дуэте с замечательным пианистом, также солистом оркестра MusicAeterna Алексеем Сучковым – бесценная находка. Именно этот дуэт познакомил дубненскую публику с музыкой нашего современника, живого классика Николая Капустина, в прошлом сезоне цикла ими была исполнена джазовая соната для скрипки и фортепиано. В этом году по-юношески романтично и мятежно прозвучал в исполнении музыкантов и струнной группы Дубненского симфонического оркестра под управлением Евгения Ставинского концерт Ф.Мендельсона ре минор для скрипки, фортепиано и оркестра, а несомненным открытием неравнодушной к джазу публике стал Концерт для скрипки, фортепиано и оркестра Николая Капустина ор. 105. Исполнить это произведение не каждому по силам, а лишь тем, кому по душе палитра джазовых гармоний и по зубам сложнейшая скрипичная и фортепианная техника. Поиск новых форм, создание единой драматургической линии концерта продемонстрировал «Бетховенский проект» Вадима Тейфикова и Алексея Сучкова. Вечер, на котором музыканты представили публике собственное видение великого бетховенского наследия (были исполнены три сонаты Бетховена для скрипки и фортепиано – №3 ми бемоль мажор, №8 до минор и последняя соната композитора – №10), сопровождался красочным видеорядом с венскими пейзажами и звучащими на немецком языке стихами Иоганна Вольфганга Гёте. Традиционно в рамках променад-концертов вниманию публики были представлены концерты фортепианной музыки – совершенно необычный вечер фортепианной музыки киевского пианиста Вячеслава Зубкова, в программе которого прозвучали «концертштюки» оригинального жанра – виртуозные транскрипции на темы известных музыкальных произведений. Концерт Даниила Саямова познакомил дубненскую публику с интереснейшей программой - Карманов, Скрябин, Бах. Прозвучали Пьеса «Past Perfect», которую Павел Карманов создал в тесном взаимодействии с пианисткой Ксенией Башмет, восьмая соната Скрябина, «Гольдберг-вариации» Баха – знаменитый клавирный шедевр эпохи барокко, который из-за сложности далеко не каждый пианист включает в свою программу. И завершил триаду фортепианных вечеров концерт профессора МГК им.П.И.Чайковского, лауреата международных конкурсов, действительного члена Независимой академии эстетики и свободных искусств, члена ЭПТА (EPTA – European Piano Teachers Assotiation) Александра Фоменко. От Баха до Листа – программа для самого взыскательного слушателя. Хоральная прелюдия фа минор Баха – Регера, «Патетическая» соната Бетховена, пьесы Шопена, ноктюрн «Во сне» и Соната си минор Листа неизменно поразили слушателей небывалым эмоциональным зарядом, блестящей пианистической виртуозностью, глубиной чувств и способностью покорить любого слушателя. Дубненская публика уже имела возможность познакомиться с этим ярким музыкантом. Воспитанник школы Нейгауза, унаследовавший ее традиции от своего консерваторского педагога Евгения Малинина, Александр Фоменко отличается умением переживать психологически исполняемую музыку, импровизировать, творить ее заново на сцене. «...Его искренность (глубина проживания музыки) с абсолютной ясностью показывает, какие чудеса рождаются на сцене, когда техническое совершенство Артиста и степень его художественного перевоплощения тождественны!» (Juan Antonio Castaneda (Diario de Cadiz / Espana). Щедрый подарок дубненской публике – блестящий концерт «Классика и танго», который завершил цикл променад-концертов ДСО «Белые ночи в Дубне». Свой новый масштабный проект-дебют в качестве руководителя и солиста собственного камерного оркестра – представил один из самых ярких современных скрипачей-виртуозов, воспитанник легендарного музыканта и педагога Эдуарда Грача, победитель пяти престижных международных конкурсов Сергей Поспелов. Концертная программа «Классика и танго», идея которой – столкновение двух музыкальных стихий, очень разных, но в чем-то близких друг другу, обьединила яркие образцы скрипичной классики (Чакона Витали-Шарлье, соната Тартини «Дьявольские трели», Концертный полонез, «Легенда» и Фантазия на тему «Фауста» Гуно Генрика Венявского) и музыку Астора Пьяццоллы – его знаменитые танго и цикл «Времена года», созданные аргентинским гением на пике его творчества. Жаль говорить об этом событии в прошедшем времени, но мы надеемся на новые встречи с Московским камерным оркестром под управлением Сергея Поспелова. И как бесконечно жаль расставаться с этой удивительной, уникальной атмосферой в стиле «proms», которую ощутили не только слушатели, но и исполнители – атмосферой культурного праздника и романтического настроения! До новых встреч в новом сезоне! Наталья Никитская