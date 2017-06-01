«На пороге лета» – так назывался концерт классической музыки, который состоялся в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья. С интересной, прекрасно отточенной музыкальной программой в гости к дубненцам приехал вокальный коллектив «Зеркало души» Дворца культуры «Колос» г. Талдома (руководитель Федор Колисниченко).

Звучавшая в этот вечер музыка была поистине роскошной. О каждом произведении можно рассказывать много, поскольку подбор программы и в самом деле был уникальным по мелодической насыщенности, богатству музыкальных образов и использованию выразительных средств.

Произведения в исполнении солистов Федора Колисниченко и Натальи Теряевой, чарующие звуки фортепиано (концертмейстер Марина Корытникова) помогли слушателям полностью погрузиться в мир классической музыки. Прозвучали всеми любимые музыкальные произведения великих композиторов Сен-Санса, Шуберта, Моцарта, Легара, Дворжака.

Исполнительское мастерство вокалистов, сольные скрипичные произведения в исполнении М. Старшиновой наполнили сердца зрителей весенним теплом, светом, радостью и любовью. Чувствовалось, что музыканты близки друг другу в выборе исполняемых произведений, в отношении к своему творчеству. Быть может, поэтому так искренне, свежо и пронзительно звучала в их исполнении музыка.

Особое место в концерте заняли произведения итальянских композиторов. Что и говорить, Италия всегда поражала обилием талантливых музыкантов, являясь вдохновителем для людей искусства со всего мира. В исполнении музыкантов прозвучали произведения великих итальянских композиторов Верди, Чилеа, Перголези, знаменитые «Санта Лючия», «Вернись в Сорренто».

Голоса солистов, отличающиеся особой проникновенностью и выразительностью, стали настоящим подарком для любителей хорошего пения, можно с полной уверенностью говорить о концерте как о музыкальном событии в наукограде.

Концерт прошел на одном дыхании и был интересен всем. Конечно, перед музыкантами стояла непростая задача: исполнить знакомые всем произведения по-своему и при этом постараться не отойти от уровня профессиональных вокальных образцов. И, надо сказать, с этой задачей вокальная группа «Зеркало души» справилась достойно.

Татьяна Белова