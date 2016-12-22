25 декабря главное учреждение культуры наукограда Дубна представит на своей сцене проект «Виват, дворец!», посвященный 50-летнему юбилею Дворца культуры “Октябрь”. Деятельность культурного работника заключается в создании прекрасного, апофеозом которому служат зрительские овации! Накануне торжества мы побеседовали с художественным руководителем Дворца культуры «Октябрь» Алексеем Геннадьевичем Нестеренко. Именно ему доверили воплотить в жизнь 50-й день рождения дворца! Алексей Геннадьевич, считанные дни остаются до события года для дворца культуры – юбилейного торжества! Что это будет? Это будет то, чем дворец сейчас живет, чем он наполнен и чем может ответить современному культурному обществу. Все, что мы имеем, будь то техническая составляющая или творческая, мы представим предстоящим вечером. Это станет заключительным гала-концертом проекта «Виват» как такового. Мы покажем историю прожитого нами юбилейного года. 50 лет – это некие 5:0 в пользу культуры города. Какие, по-вашему, эти пять составляющих для успешной работы именно во дворце? Любой творческий процесс начинается с коллективного творчества, в котором все должны гореть и работать на благо и процветание своего учреждения. 5:0 - это пять пальцев, собранных в кулак, которые вместе составляют силу. Мне бы хотелось, чтобы наш коллектив обладал этой культурной силой для плодотворного созидания. “Виват, дворец!” – это масштабный проект, воплотить который большая ответственность. С профессиональной точки зрения что нужно для создания грандиозного действа? Основное - это идея. После того, как она появилась, становится задача – воплощение, наполнение. От вымышленного перейти к реальному исполнению. В слово «грандиозное» включено буквально все – качественные свет и звук, все спецэффекты, которыми богато нынешнее время, участвующие коллективы, эксклюзивные номера и коллективный труд. Вот почему мы вновь возвращаемся к предыдущему вопросу – вся команда должна работать на общую идею. Какие задачи вы как художественный руководитель ставите для создания и поддержания культурной среды в городе. В первую очередь мы несем просветительскую деятельность, а поскольку мы еще и дворец культуры, в котором существует более 40 коллективов, то мы несем еще и воспитательную функцию подрастающего поколения. Я считаю главным, что у нас существуют программы разных жанров, концерты, спектакли - будь то музыкальные, театральные, танцевальные, вокальные. Мы приглашаем на гастроли все самое актуальное, что есть на данный момент в культурном сообществе. И здесь выбор за зрителем – насколько он подготовлен к восприятию того, что современно. Действительно, зритель разный, и важно предоставить возможность каждому пройти свой просветительский путь, начиная, безусловно, с классики… Несомненно, классический репертуар - это база, которую мы все должны изучить и после этого приступать к экспериментам. Для того, чтобы танцевать джаз-модерн, ты должен освоить основы классического станка. Так же и в других сферах искусства. Алексей Геннадьевич, скажите, достаточно ли для продвижения культуры лишь профессиональных творческих единиц? Искусство никогда не было самодостаточным. Все высокое искусство зародилось во Флоренции. Почему? Потому что там было самое большое скопление финансовых учреждений и известная семья Лоренцо Медичи спонсировала всех известных творческих личностей – архитекторов, живописцев, писателей… Поэтому, если мы хотим, чтобы все жанры культуры развивались, не стояли на месте, в них нужно вкладывать деньги. Только тогда искусство сможет постигать новые вершины и зрители вместе с ним выходить на новый для себя уровень. Там, где нет финансов, искусство замирает. И, тем не менее, мы настроены позитивно, смотрим вперед и видим хорошую перспективу. Хочется верить, что 25 декабря на юбилейный проект “Виват, дворец!” соберутся наши многие постоянные зрители! Приглашаем дубненцев на торжество дворца, которое обещает быть ярким, достойным, полным сюрпризов и подарит истинное новогоднее настроение! Сбор гостей в фойе в 16:00. Начало концертной программы в 17:00. Беседовала Элеонора Ямалеева Фото Марины Ветровой и Юрия Тараканова