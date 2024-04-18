В клубе «Philosophy Dance» («Философия танца») практикуют такие популярные направления, как аргентинское танго, зук, кизомба, бачата, сальса.

Особенности клуба «Philosophy Dance» - это общение на языке танца, взаимопонимание, взаимодействие в паре. Под руководством Артура Бородина клуб успешно принимает участие в различных мероприятиях города. Всем любителям парных танцев Артур передает свой богатый опыт танцевания в паре, включая навыки, полученные им во время стажировки в Латинской Америке.

На фестивале «Клевер», недавно прошедшем в Блохинке, танцоры клуба исполнили «Руэду» (в переводе с испанского «колесо», «круг»). Это кубинская разновидность танца сальса, исполняемая одновременно несколькими парами. Партнёры сменяют друг друга по кругу по команде кантора (ведущего).

На фестивале был проведен мастер-класс по аргентинскому танго и сальсе. Все желающие смогли пообщаться на языке танца, поучились красиво двигаться в паре, а кто-то, возможно, открыл для себя философию парного танца!