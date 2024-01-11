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11.01.2024 10:51
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Народный хореографический коллектив «Калинка» стал победителем международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры».
В Великом Устюге состоялся 48-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Морозные узоры». Народный хореографический коллектив «Калинка» Дворца культуры «Октябрь» (руководитель Е.М. Иванова, балетмейстер
О. Соболева) стала:
- лауреатом 2 степени в младшей возрастной группе;
- лауреатом 1 степени в старшей возрастной группе;
- лауреатом 1 степени в смешанной возрастной группе.
Также коллектив удостоен дипломов за сохранение национальных традиций, лучшую педагогическую работу и лучшую группу поддержки.