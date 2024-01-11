И снова с победой! Народный хореографический коллектив «Калинка» стал победителем международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры». В Великом Устюге состоялся 48-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Морозные узоры». Народный хореографический коллектив «Калинка» Дворца культуры «Октябрь» (руководитель Е.М. Иванова, балетмейстер О. Соболева) стала: - лауреатом 2 степени в младшей возрастной группе; - лауреатом 1 степени в старшей возрастной группе; - лауреатом 1 степени в смешанной возрастной группе. Также коллектив удостоен дипломов за сохранение национальных традиций, лучшую педагогическую работу и лучшую группу поддержки.

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