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И снова с победой! Печать
11.01.2024 10:51

Народный хореографический коллектив «Калинка» стал победителем международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры».

В Великом Устюге состоялся 48-й международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Морозные узоры». Народный хореографический коллектив «Калинка»  Дворца культуры «Октябрь» (руководитель Е.М. Иванова, балетмейстер

О. Соболева) стала:

- лауреатом 2 степени в младшей возрастной группе;

- лауреатом 1 степени в старшей возрастной группе;

- лауреатом 1 степени в смешанной возрастной группе.

Также коллектив удостоен дипломов за сохранение национальных традиций,  лучшую педагогическую работу и лучшую группу поддержки.

 
  		 
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