Формула театра В Дубне вот уже шестой сезон свою публику радует постановками первый и единственный в городе камерный репертуарный театр. Художественный руководитель театра Юлиана Кукарникова - профессиональный театральный режиссёр и актриса, ученица А.С. Григоряна, представляет любителям театрального искусства своё уникальное творение - театр-лабораторию «Квадрат». Театр «Квадрат» - это впечатляющий результат соединения желаний многих творческих жителей наукограда и его друзей с волей и замыслом режиссёра Юлианы Кукарниковой. Формула жизни по версии худрука театра: «Делать должно то, к чему имеешь предназначение, и коль ты облечён им Создателем, то это счастье твоё и мера твоя, удел твой и Фемида твоя». Следствием такого взгляда стало рождение нового, оригинального для нашего города сообщества и учреждения культуры - репертуарного театра. Театр занял помещение в цокольном этаже по адресу: ул. Мичурина, д. 5. Сегодня в нём задействовано более 150-ти человек, в число которых входят актёры театра, воспитанники театральных студий, участники социальных проектов «Инвалид - не приговор» и «Активное долголетие». Приглашаем вас в театр «Квадрат»! Театр начинается с маленькой двери, чтобы войти в нее, необходимо наклониться. Миниатюрная дверь и вход со сбегающей вниз лестницей, будто кроличья нора, одновременно словно создают декорацию к «Золотому ключику» и ведут нас в своё Зазеркалье. Делая первый шаг, невольно думаешь о том, что, входя в храм искусства, нелишне преклонить главу, отдав себя в службу Великой Музе. Мы проходим в фойе, и нас окружают картины из спектаклей, невероятная сказочная кэрроловская обстановка, с нами даже говорят стены, обрушивая на нас метафоры и цитаты из театральной жизни. Любой желающий, между прочим, отсюда может позвонить самой Мельпомене и задать свой вопрос… Условие одно: никому не рассказывать ответ блистательной дочери Зевса, тогда всё сбудется. Проходим в буфет, и здесь вы, даже будучи в полном одиночестве, окунаетесь в радостный гул и пестренье, смех и топот. Фотографии актёров в ярких образах выходят из своих рамок и наполняют своим пенящимся и искрящимся обществом небольшое и уютное помещение буфета. Чашечка кофе не помешает, чтобы унять возбуждение, восстановить сердечный ритм и вспомнить название спектакля, на который вы пришли. Проходим в зал, и новое чудо! Спустившись по лестнице, чтобы попасть в театр, мы поднимаемся в зал… Чем вам не ночь Маргариты на балу, где стены квартиры распахнуты в вечность и бесконечность, где нет верха и низа, нет прошлого и будущего… только здесь и сейчас? И вот! Первые звуки в ещё живой и пульсирующей темноте зала, скованного тяжёлым обручем занавеса. Первый стук за кулисой, и сердце готово само разорвать оковы тяжёлого бархата и ворваться на сцену, быть там и стать тем, кто оживёт в чутких руках режиссёра. Избыть судьбу героя, пасть или вознестись, напиться счастья или быть разрываемым своим горем, управить или преданно склонить чело… Занавес… не слышно звуков расходящейся публики, голосов, свет в зале разгоняет тени по углам и заметает их под кресла. Мы выходим, чтобы впиться глазами в репертуарную афишу. Счастье проливается золотым лучом из-под высокого свода, когда мы понимаем, что нас ещё ждет великое множество открытий и судеб. В репертуаре театра «Квадрат» 34 спектакля. Каждые субботу и воскресенье в 12:00 представлены детские постановки, а в пятницу в 19:00, субботу и воскресенье в 18:00 - взрослые. Жемчужинами репертуара являются спектакли: «Карнавал в Вероне, карнавал!», «Ханума», цикл спектаклей «Мы играем», премьера текущего сезона «Поминальная молитва». Спектакли театра «Квадрат» - это всегда масштабная работа актёров, воплощающих замысел режиссёра, это искусство композитора, создающего музыку, наполняющую образы и атмосферу спектакля, это талант художника и костюмера, создающих зрительный образ и отпечаток действия. Это кропотливая работа по созданию из мельчайших крупиц большой картины, которая оживёт где-то очень глубоко в середине органа цвета «зеро», бьющегося в мягкой неге средостения. Спектакли театра «Квадрат» - это зритель, который, склонившись, входит в кукольную дверь с открытым сердцем, доверяя себя новой реальности, позволяя лепить своё прошлое и будущее, допуская возможности стать иным. Это зритель, который может стать актёром и становится им, входя в дружную театральную семью и растворяясь в счастье упорства работы и воздаянии аплодисментами, проживающий больше одной… своей собственной жизни… Иван БОБРОВ