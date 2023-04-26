30 апреля в 15:00 на сцене ДК «Мир» ОИЯИ состоится весенний концерт «Поверь в себя» хореографического коллектива «Фантазия» ДШИ «Рапсодия». Само слово «хореография» греческого происхождения (от греч. - χορεία - пляска, танец + γράφω - записывать, писать). Буквально оно означает «писать танец», искусство сочинения и сценической постановки танца. Первоначальное значение - искусство записи танца балетмейстером, но позднее этим словом стали называть все, что относится к искусству танца. Мир хореографии в наукограде Дубна представлен очень ярко. И сегодня, накануне концерта, мы беседуем с Сергеем Игоревичем Денисовым - хореографом-постановщиком коллектива «Фантазия», заведующим хореографическим отделением ДШИ «Рапсодия». - Сергей, весна - пора отчетных концертов. Что ваш коллектив подготовил для зрителей? - Каждый год «Фантазия» радует зрителя новыми программами и интересными танцевальными проектами. В этом году это «Моцартиана»: хореографические зарисовки на музыку В. Моцарта, И. Штрауса, Д. Шостаковича, Л. Минкуса, в основу которых легла идея создания нового балетного спектакля, где посредством хореографических образов создаются музыкальные инструменты с оркестром. Там маленький Моцарт, прогуливаясь в чудесных парках, вдохновляясь природой, создает свой оркестр, расставляя музыкальные инструменты по своим местам. Рождению музыки мешает хитрый Бекар, который стремится отменить праздник. И вновь побеждает волшебство. Действие переносится в эпоху романтизма, что создает особый характер и манеру исполнения. Основой хореографии служит классический, историко-бытовой и стилизованный танец. Хореографические зарисовки яркие, праздничные и задействуют всех учащихся коллектива. Эта тема очень понравилась учащимся, и мы начали работать над новым спектаклем «Маленький Моцарт». - Название «Поверь в себя» очень мотивирующее. Как это отразилось на номерах, которые будут представлены? - Да. Название концертной программы отражает замысел и идею. «Поверь в себя» - это и утверждение, и напутствие. В этом году на сцене состоится торжественный выпуск старшего класса девочек. Их исполнение и есть - утверждение! Задача педагогов на выпуске классов максимально раскрыть их возможности по хореографическим направлениям. Эмоциональность, музыкальность и вера в себя присущи всем выпускникам коллектива и являются прекрасным напутствием для младших классов. Выпускницы этого года представят яркую программу на основе современной хореографии и зарядят зрителей положительными эмоциями. - Расскажите, пожалуйста, чем этот творческий год отличатся от других? - Приятно и ценно, когда учащиеся коллектива получают заслуженные награды на фестивалях и конкурсах. Результаты придают им уверенности в исполнении и стремление совершенствоваться. На областном московском конкурсе «Подмосковье» наши учащиеся стали лауреатами 2 и 3 степени. Жюри особенно отметило балетмейстерскую работу педагогов и исполнительское мастерство учащихся. На межрегиональном конкурсе театральных спектаклей «Здравствуйте, это мы!» с балетной сказкой «Конек-горбунок» коллектив был удостоен звания лауреата 1 степени. Жюри высоко отметило актерское мастерство, сценографию, костюмы к спектаклю и живое участие каждого исполнителя. Все эти достижения - это результат учебного процесса. И конечно, уроки... уроки... уроки! Поздравляем каждого учащегося коллектива с заслуженной победой! - «Важно танцевать музыку, а не под музыку», - говорила балерина Майя Плисецкая. Разделяете вы такое высказывание? - Конечно! Я бесконечно согласен с великой балериной XX века. Всё решает музыка, и ей мы подчинены. И наша задача дать возможность детям слышать и выражать себя через неё. Тело - это главный инструмент хореографа, его самовыражение. Эмоции - это актерское мастерство. А музыка - это единение для воплощения. Например, такой большой балетный спектакль, как «Конёк-горбунок», помог детям раскрыться и получить практику актерского мастерства. Совместная работа с детьми над спектаклем всегда даёт положительный результат. Дети погружаются в процесс и предлагают невероятные решения. Венец всему - прекрасная, сказочная, характерная музыка Родиона Щедрина! - Что вообще в хореографии, в танце важнее всего, на ваш взгляд? - В последнее время мы видим, что танец проникает во все сферы искусства. Не зря театральные, музыкальные и балетные постановки проходят на одной сцене. И это сотрудничество не случайно. Хореографическое и музыкальное исполнение дополняет актерское мастерство, и наоборот. Танец быстро меняется, и мы не всегда успеваем за новыми возможностями и решениями. Время покажет, какие решения будут основополагающими в хореографии. Поэтому очень важно дать возможность нашим детям реализовать себя во всех направлениях хореографии. Приятно осознавать, что в нашем городе большие возможности для получения дополнительного образования в сфере культуры. Наши дети развиваются разносторонне, и танец, пластика, движение становятся неотъемлемым средством выражения. - Ваши воспитанники - какие они? Черты характера, нрав, отношение к любимому делу - танцу? - Всем известно, что хореография дисциплинирует, организовывает и прививает ответственность к своему делу. А когда хореография становится любимым делом, то рождается маленький артист балета. Уроки хореографии прививают хороший музыкальный вкус, ведь большая часть уроков проходит под сопровождение классической музыки. А также помогает через музыку изучать нравы и характеры народов мира. И что особенно важно - народов России. Стремитесь к высокому, любите своё дело, и дети оценят вашу любовь к танцу. На сцене они результат нашего педагогического труда. - Сергей, что пожелаете всему вашему коллективу накануне концерта? Напутствие для тех, кто выйдет на сцену 30 апреля! Дорогие дети «Фантазии»! Любите своё дело. Всегда помните, что мы вместе. Вы всегда на новой ступени открытия. Развивайтесь и достигайте. У вас всегда есть прекрасная возможность, каждый раз выходя на сцену, доносить до зрителя свои эмоции. Цените эту возможность и любите танец! Беседовала Элеонора ЯМАЛЕЕВА, член Союза театральных деятелей РФ