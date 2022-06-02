6 июня в Доме культуры «Мир» ОИЯИ состоится третий концерт нового цикла «Знакомство через музыку. Музыкальное наследие стран-участниц ОИЯИ». Страна – Россия, музыка П.И.Чайковского, повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама», которая найдет свое воплощение на сцене в день рождения Александра Сергеевича. О предстоящем событии мы побеседовали с директором Дубненского симфонического оркестра Натальей Кастро. - Наталья Александровна, само название концерта «Пиковая дама» с оркестром» уже впечатляет! Как повесть Пушкина, послужившая источником сюжета одноимённой оперы П.И.Чайковского, стала темой очередного концерта цикла «Знакомство через музыку»? - Не случайно, конечно! Представляя музыкальную культуру разных стран, мы задумывали центральное место предоставить России. А поскольку мы обещали показать не только наиболее национальные и знаковые произведения композиторов стран-участниц ОИЯИ, но и разнообразные жанры, нас, наконец, дождался именно этот проект, где удивительным образом сочетаются художественное слово и музыка. Повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама» и музыка П.И.Чайковского – все истинно русское здесь. А усиливает эффект тот факт, что эта программа будет показана именно 6 июня - в день рождения А.С. Пушкина. - В одном действе вы сплетаете между собой музыку и художественное слово. Тем самым для зрителя станет объемнее восприятие произведения? - Абсолютно верно! Вообще, музыка в такого вида композициях не является лишь средством художественной выразительности. Она наравне с литературным материалом, а иногда и больше, становится частью действия, частью драматического построения. И здесь одним из важных моментов является искусство подбора музыкального материала и творчество монтажа! При сближении, соединении музыки и текста на стыках его создаются новые оттенки смысла, углубляется содержание, заостряется смысл эпизода. Поэтому как раз прием «стыка» во многом способствует более углубленному, порой философскому переосмыслению текста. - «Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат», - писал Пушкин. «Пиковая дама» - короткая повесть, написанная очень ясным, немного ироничным языком. Таким же станет и предстоящий концерт? - Да, повесть короткая, сценическое чтение занимает 1 час 10 минут (кстати, в нашем концерте текст повести будет воспроизведен полностью). И совершенно верен ваш вопрос – насколько музыка будет соответствовать литературному стилю и манере повествования А.С.Пушкина. Сразу скажу, что музыка одноименной оперы не будет включена в эту композицию. Это совершенно иная история. Это история о том, что музыка - ни в коем случае не иллюстрация, не дублирование музыкальным языком литературной фразы или отрывка текста. Здесь другая задача – раскрыть то, что стоит «за кадром», за краткостью прозы, раскрыть эмоцию или потайной смысл сказанного. Но говоря сейчас о музыке и литературном тексте, мы должны сказать и еще об одной составляющей – об актерском мастерстве! Игра актера, актерская интерпретация определяет концепцию, задает определенный тон, и в общей сложности может сильно повлиять и на выбор музыкального материала. В нашем проекте, например, будет участвовать актриса театра и кино Ксения Караева, которая является большим мастером в области чтецких программ. Выпускница Академии театрального искусства мастерской Марка Захарова, она с 2009 года тесно сотрудничала с Московским камерным оркестром центра Павла Слободкина, с камерным оркестром «Гнесинские виртуозы» именно в жанре музыкально - литературных программ. И сейчас, готовя проект с Дубненским симфоническим оркестром, Ксения находится с нами в тесном контакте, обсуждая детали и тонкости всех сторон нашего совместного действа. - «Пиковая дама» - одно из первых произведений на русском языке, имевших успех в Европе. Его переводили на французский язык. До Чайковского оперу на этот сюжет написал австриец Франц фон Зуппе. Повесть не раз экранизировалась, англоязычная экранизация участвовала в третьем Каннском кинофестивале. Более 25 лет в театре Вахтангова в Москве идёт поставленный Петром Фоменко по мотивам повести одноимённый спектакль. В чем секрет «Пиковой дамы», на ваш взгляд? - Неоднозначность, загадочность, мистика, магия чисел, нумерология и при этом исторические аналогии, реалистичные бытовые зарисовки … Но главное - масса размышлений и глубина философского проникновения в жизнь, мысли, отношения людей, характеры. Вот и цепляет эта повесть всех, независимо от времени, места, языка, жанра – будь то музыка, театр, кино… Беседовала Элеонора Ямалеева Фото из архива Натальи Кастро