Народный хореографический коллектив «Калинка» представил на сцене Дворца культуры «Октябрь» свою новую программу. 25 номеров, 10 из них – премьеры, около 170 человек на сцене и более двух часов непрерывного танца – разных стилей от, конечно же, народного до эстрадного… И это все так любимая зрителем «Калинка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой! Свободных мест в зале не оказалось вовсе: все билеты (даже на балконы) были раскуплены заранее. Попасть на концерт хореографического коллектива стремятся даже иногородние зрители: с огромными букетами в знак признания таланта и мастерства педагогов и их воспитанников и на этот раз приехали они из Дмитрова, Талдома, Твери и даже Москвы! Такая любовь к коллективу оправдана и взаимна: все, что делает коллектив, его педагоги – сама Ирина Борисовна Яцкова, а также балетмейстер-постановщик Екатерина Иванова и балетмейстер-репетитор Вера Овчинникова, как говорится, «сделано с любовью», а также с высоким профессиональным вкусом и талантом. Эту любовь чувствует и зритель, и сами участники коллектива. Им (признаюсь, наблюдала не раз) хоть и достается в процессе репетиций и каждодневных занятий не одна порция строгости, в чем-то даже жесткости, требовательности от педагогов, дети их безумно любят. И потому выступление коллектива – это всегда праздник профессионализма, таланта и красоты хореографии. Народные танцы всегда красивы, поскольку передают манеры, традиции того или иного народа, его национальные костюмы. Но как удается вживаться в образы народов артистам дубненского коллектива – отдельная история. То они водят русские хороводы, то уже в образе с говорящим названием «Татарочки», то передают темперамент наших братьев-славян в «Словацкой польке»… Создать целостный образ на сцене непросто, но «Калинке» это, бесспорно, удается. Кстати, на всех без исключения конкурсах, в которых участвует коллектив, жюри неизменно отмечает точную передачу национального материала через саму хореографию, а также через костюмы. Вот победы только нынешнего творческого сезона «Калинки», которые говорят сами за себя. Коллектив стал лауреатом первой степени на областном конкурсе русского народного танца «Карусель Московии» (г. Люберцы); лауреатом первой, второй и третьей степеней на Международном конкурсе «Легенды Олимпа» (г. Сочи); завоевал Гран-при и стал лауреатом первой, второй и третьей степеней на Международном конкурсе «Янтарный остров» (г. Калининград), стал лауреатом первой степени на Интернациональном конкурсе «Танцевальная комната» (Чехия); завоевал Гран-при на Международном конкурсе «Новогодние чудеса» (г. Нижний Новгород), а также завоевал Гран-при и стал лауреатом первой степени, коллективу вручен диплом за лучшее выступление на Международном конкурсе «Земля-Ракета-Человек» (г. Калуга). В этом году у «Калинки» четыре выпускницы – Ульяна Парфенова, Таисия Соколовская, Анна Данилова и Светлана Щитова. Все девочки очень талантливы, и каждая из них выбрала творческую профессию в будущем. И как бы ни сложилась их жизнь, говорят они сами, танец будет играть в ней особенную и очень важную роль. Всего несколько дней прошло с отчетного концерта хореографического коллектива, но он уже занят новой работой. Все мысли, говорит Ирина Борисовна, о предстоящем 50-летнем юбилее, который «Калинка» отметит в следующем году. И все поклонники точно знают, что народному хореографическому коллективу непременно будет чем их удивить. Анна Сухая