Вторая творческая встреча в рамках ХVIII фестиваля «Серебряная псалтирь» прошла 25 декабря в выставочном зале ДК «Октябрь». В этот день состоялось открытие в программе фестиваля новой удивительной номинации: «Мастер музыкальных инструментов». Впрочем, что тут удивительного? Музыку невозможно исполнить без музыкальных инструментов. А чтобы создать музыкальный инструмент, нужен настоящий мастер – не просто знаток ремесла, но и «немножко волшебник». Удивительно скорее то, что такой уникальный мастер живет и работает в Дубне. Перед началом встречи заинтересованные зрители всех возрастов могли ознакомиться с выставкой авторских гитар. Так что десятиминутный «лаг» в пользу тех, кого подвел транспорт или задержала метель, прошел незаметно. Открывая встречу, организатор и ведущая фестиваля Елена Злобина анонсировала ее программу: в первой части выступает один из лучших современных мастеров по изготовлению акустических гитар, «гитарный Страдивари» Валерий Гуляев, во второй – созданный (как выяснилось позже, не без участия мастера) год назад в Дубне ансамбль «Живая музыка». Экскурс в историю Надо ли говорить, что профессия изготовителя музыкальных инструментов – чрезвычайно редкая. Так, ближайший коллега Валерия Гуляева живет в Долгопрудном, следующий по расстоянию – в Зеленограде. «Освоить профессию довольно сложно, – говорит В. Гуляев. – Это длительный многофазный процесс. Надо разбираться в свойствах древесины, знать исторический опыт, владеть столярным мастерством. Сейчас очень немногие из молодых людей умеют работать руками, осознавать, что, в отличие от компьютизированных видов работ, здесь нет клавиши «отменить». Если испортил какую-то деталь, ее остается только выбросить». В 70-80-е годы ситуация была иная. Каждый подросток стремился научиться играть на гитаре, выступать если не в ансамбле, то хотя бы в кругу друзей. При этом хорошие гитары были в большом дефиците, и многим начинающим музыкантам приходилось или переделывать инструменты фабричного производства (где ради удешевления применяется не массив дерева, а фанера, склеенные древесные пластины) или изготавливать самостоятельно. Необычайно расцвело кустарное производство гитар. В Москве, например, только в окрестностях метро в Коньково, где жил тогда Гуляев, насчитывалось шесть мастеров, делающих гитары. На этой волне и Валерий пришел в профессию: когда начал играть в ансамбле, сделал гитару для себя, потом – для друзей, а потом и для покупателей. Не поленился получить профессиональное образование – в Москве при экспериментальной музыкальной фабрике тогда было училище. Единственное на всю столицу, но сегодня нет и такового. В те времена качественный инструмент стоил фантастических денег. Трудно поверить, но в 1988 году за первую из проданных гитар начинающий мастер получил 700 рублей (сравните: оклад академика АН СССР – 500 рублей). Правда, на ее изготовление ушло почти полгода, но «желание сделать было велико», к тому же следующие экземпляры потребовали меньше времени, да и покупатели их «стали отрывать с руками», в общем, как выразился Валерий, его «перетянуло в ремесло». Времена поменялись. К началу 2000-х доходность гитарного промысла резко упала, и неизвестно куда подались те шесть парней, что делали гитары на заказ в окрестностях метро в Коньково. Но Валерий профессию не оставил, разве что окрестности выбрал другие – с 2014 года переехал с семьей в Дубну и открыл здесь мастерскую. Поющие деревья Начинается изготовление гитары с заготовки древесины. «Раньше даже сами заготавливали, – рассказал В. Гуляев, – а сейчас есть заготовительная индустрия, индустрия подготовки древесины, то есть можно уже готовую высушенную купить, есть качественные предложения». Существует, оказывается, такая профессия: специалист по поиску музыкальной ели «на корню». В Пушкино при фортепианной фабрике «Заря» раньше была акустическая кафедра, где выпускали по одному такому специалисту в год. В профессиональной среде сегодня известны трое дипломированных мастеров. Но может быть, где-то еще их готовят. В принципе «музыкальных» деревьев много: это практически все лиственные, из хвойных предпочтительнее ель и кедр. Другие хвойные не очень подходят, они более смолистые, а смола своего рода демпфер, она гасит звук. Отдельное требование – к плотности и равномерности древесных слоев, они тем выше, чем суровее условия (больше перепады температуры), в которых растет дерево. Плоские части корпуса гитары (деки) вырезаются из цельных кусков древесного ствола (спилов), в которых не должно быть сучков. Для небольшой гитары или скрипки подходящую елку можно найти и в лесах около Дубны, но чем внушительнее по величине инструмент, тем больше по размеру должен быть спил. Тут подходящим будет достаточно редкий экземпляр – огромное дерево с широким ровным стволом и начинающейся на большой высоте кроной. Трудно представить, какой «великан леса» требуется для виолончели или контрабаса, немудрено, что стоимость исходной древесины вырастает в геометрической прогрессии и достигает тысячи долларов. Благодаря Интернету сейчас музыкальную древесину легко купить и в Германии, и некоторых других странах Европы («южные склоны Альп идеальны для музыкальных деревьев»), однако Валерий Гуляев предпочитает работать с двумя давно знакомыми заготовителями. Один поставляет древесину с Кавказских гор, другой – с Карпатских. Немного о Страдивари Древесина у всех мастеров плюс-минус одинаковая, тогда почему у них инструменты получаются разными по качеству? На прямой вопрос Елены Злобиной: «Есть у вас свои профессиональные секреты?» – Валерий Гуляев ответил, что если секреты и существуют, то сейчас их трудно удержать. И чтобы прояснить ситуацию с секретами, обратился к прошлому: «Когда мы говорим о работах Страдивари – это был период превращения скрипки из «народного» инструмента в «дворцовый». Богатые люди создавали свои оркестры, для них требовалось большое количество инструментов. Поэтому тогда в Европе было множество конкурирующих мастеров и мастерских по изготовлению музыкальных инструментов. А в наше время был бум на гитары, и тоже была конкуренция, например, в стремлении изготовить инструмент побыстрее. И я тогда еще удивился: как Страдивари, не имея современных возможностей обработки древесины, пользуясь только ручными приспособлениями, мог за относительно короткое время сделать тысячу скрипок. Конечно, у него были подмастерья, а артельная работа позволяет и существенно ускорить дело, и придумать какие-то секреты, в том числе, и чтобы создать миф. А я работаю в кустарной среде, делаю все сам. У каждого мастера инструмент получается индивидуальный...» Как бы то ни было, но в мастерской Валерия присутствует «ниточка», связывающая его с Антонио Страдивари: нижняя дека от расклеившейся скрипки с «клеймом» непревзойденного мастера. Это подделка, но настолько старинная, что сама по себе является большой ценностью. Прикоснуться к ней могли все участники творческой встречи – эта с виду неприметная дощечка присутствовала на выставке инструментов вместе коллекцией гитар. Поющие реки Каждый музыкальный инструмент ручной работы – уникальный, штучный, в процессе создания обретающий свой «характер», а в период использования – свою судьбу. Поэтому у мастеров есть традиция давать каждому инструменту собственное имя. Валерий Гуляев называет свои гитары именами малых рек, протекающих неподалеку от Дубны. «Я переехал сюда, и мне понравились названия рек, – объясняет он. – Когда смотришь на течение Волги, кажется, что перед тобой протекает время... А еще любое течение реки связано с музыкой». Одну за другой снимал мастер со стенда гитару, называл по имени, говорил о каких-то особенностях, затем передавал гитаристу Андрею Мохову, и в исполняемом им кратком мотиве зрители могли услышать как «поют» знакомые многим реки: Пудица, Круча, Ивица, Кривица, Рыбица, Нутрома. И самая маленькая гитара – Сось, звучащая почти как банджо. Экспертная оценка иструментам была дана из зала: «Главное, что они все поют - это живые голоса, это музыка», – завершила первую часть программы одна из зрительниц, профессиональный музыкант. Как говорится, мне жаль, если вас при этом не было. Но не всё потеряно! Мастер ищет себе учеников. Он занимается не только изготовлением, но и починкой музыкальных инструментов, и потому приглашает всех интересующихся заглянуть в любой рабочий день в мастерскую на улице Молодежной, 12 (в здании бывшей прачечной). Живая музыка «Молодой, но с большим репертуаром», – так представила Елена Злобина нового участника фестиваля, ансамбль «Живая музыка». В его составе сегодня: скрипачка Екатерина, гитарист Алексей, баянист Сергей и вокалистка Ольга. Первыми вышли на сцену Екатерина и Алексей, открыв выступление, пожалуй, самыми известными вариантами «Ave Maria» – композиторов Каччини и Шуберта. Как пояснила Екатерина, они подготовили эти произведения специально для фестиваля «Серебряная псалтирь». И рассказала, что ее скрипка тоже из числа старинных, а потому весьма качественных и дорогостоящих, подделок: имитация знаменитого немецкого скрипичного мастера Якоба Штайнера (современника Страдивари). Затем к дуэту присоединился Сергей с баяном и в исполнении этого довольно необычного трио инструментов прозвучали некоторые мюзикловые и эстрадные хиты. Из комментариев участников ансамбля выяснилось, что «коллектив был создан благодаря Валерию», гитара – его изготовления (по имени Круча), «и баян тоже он ремонтировал». А затем другой дуэт: Ольга и Сергей – подтвердил широту репертуара, начав с классического романса «На заре ты ее не буди», продолжив образцами советской эстрады и авторской песни. Изящно-сдержанная, но при этом глубоко эмоциональная манера исполнения покорила публику, вызвала ответный эмоциональный подъем. Отвечая позднее на вопрос корреспондента, Екатерина рассказала: «У нас разные профессии, но мы все любим музыку и без музыки не можем жить... Сначала стали просто играть вместе, а потом решили выступать для людей...» Как сообщила Елена Злобина в самом начале встречи, «Живая музыка» выступает в одном из городских кафе (позже уточнила: по воскресеньям в кафе «Кондитерская») – так что ценители спокойного классического исполнения музыки всех жанров могут раз в неделю его услышать. В завершение встречи Елена Злобина вручила Валерию и музыкантам традиционные фестивальные призы. Уже второй год это дизайнерские новогодние работы самой Елены, год назад были «витаминные букеты», а теперь – новогодние мини-елки и уютные композиции. Подготовила Анна Алтынова Фото Александра ТИХОМИРОВА