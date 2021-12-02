23 ноября в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья зрители стали очевидцами нового жанра театрально-художественного представления – «Театральный перформанс». Совместное представление двух коллективов ДК «Октябрь» - самодеятельного театра эстрады «Парадигма» под руководством Яны Арзамасцевой и народного вокального коллектива «Дружба» под руководством Александра Чайковского. Классическая и современная литература, эстрадные песни и монологи – всё объединилось в один вечер в одном месте, чтобы показать вневременную и актуальную сущность идей добра к человеку, такому разному, часто не понимаемому, не принимаемому обществом, даже близкими, но всегда нуждающемуся в любви и возвышающей душу мечте. «Человеку много ль надо?» - спрашивалось в хорошо всем знакомой песне С. Пожлакова и Л. Маргачёва. Совсем нет. Его надо просто любить и понимать. И тогда звонкие стихи Маяковского («Нате», «Вам») станут дерзким вызовом серым будням, призывом к стремлению к счастью для каждого и всех. Герой пьесы Эрдмана «Самоубийца» Подсекальников захочет жить. Даже «Некрасивая» увидит в зеркале своё симпатичное лицо и стройную фигуру. О женщинах и женском счастье, мечтах говорилось и пелось особенно много. Ведь так много вокруг «девушек хороших» и «ласковых имён». О чём они мечтают, что думают о мужчинах зрители узнали от Чехова «Из письма одной девицы». «Ах, мужчины!..» - восклицала героиня, пытаясь понять, чего же им надо и нужны ли они ей самой. Ведь в них столько коварства, вероломства. Но почему же так тянет её к окошку и мечтам о любви? Так воспитывали наивных барышень в конце XIX в., что сами они проявить инициативу и решительность боялись. Кружевной воротничок, оказывается, может изменить свою хозяйку, даже её характер и поступки, не в лучшую сторону. «Воротничковая» жизнь из рассказа Тэффи «Жизнь и воротник» оказалась столь могущественна, что чуть не превратила героиню в бездушную куклу. Конец этой истории читатель – зритель волен уже додумывать сам. Кто победит: жизнь, душа или мещанство, самолюбование? Большинству зрителей хотелось верить в лучшее в человеке и в жизни. Даже много повидавшая в жизни Грушенька из «Братьев Карамазовых» Достоевского тоже заговорила о вечном, о своих представлениях о любви, Боге, справедливости. Её страстный монолог не оставил зрителям шансов отсидеться в стороне от прямых и неудобных вопросов о собственной жизни и устремлениях. Смех, юмор, сатира – их сила в очищающей душу правде, оптимизме. «Полосатая жизнь» (песня Н. Зацепина и Л. Дербенёва), как зебра, дарит нам разный опыт. Пережить неустроения своей эпохи, осознать свои ошибки помогает чувство юмора. Сценкой «Чувство юмора» современного сатирика А.Трушкина закончился вечер. Камерность обстановки сблизила в буквальном и переносном смысле артистов и зрителей. Продуманные костюмы погружали в то или иное произведение, эпоху и в то же время соединяли выдуманных персонажей с нами, делали актуальными. По театральному яркие фраки и цилиндры солистов «Дружбы» добавили праздничности в будничную атмосферу. Но они не затмили собой важность для всех нас вопросов на все времена о добре, вере, человеке. Зал аплодировал всем артистам долго и дружно. Молодёжь из Дмитровского техникума СП-3 «Дубна», пенсионеры, родители с детьми – каждый услышал для себя что-то важное и запоминающееся. Помимо школьной программы и хрестоматий, у классиков и современных писателей есть ещё многое, о чём не нужно бояться спрашивать и перечитывать. Осознать это помог театральный перформанс. Алла Соболева