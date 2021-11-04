Дубненский хореографический коллектив «Калинка», носящий звание «народный», удостоен Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Янтарный остров», который проходил в последних числах октября в Калининграде. Также он стал в разных возрастных группах и номинациях лауреатом первой, второй и третьей степеней, получив высокие оценки профессионального жюри. Участников коллектива, его балетмейстеров Екатерину Иванову и Веру Овчинникову, а также руководителя - заслуженного работника культуры Московской области Ирину Яцкову в Дубне родители танцоров встречали фейерверками, цветами и громкими аплодисментами поздней ночью на площади перед ДК «Октябрь». Радость победы ощутили не только сами воспитанники хореографического коллектива, его педагоги, родители мальчишек и девчонок, весь творческий коллектив Дворца культуры «Октябрь», где занимается «Калинка», но и многочисленные поклонники из числа рядовых горожан. Для всех почитателей хореографического таланта дубненского коллектива его победа и высшая награда – Гран-при Международного фестиваля – большая радость и весомый успех. Поездка хореографического коллектива «Калинка» на Международный фестиваль-конкурс «Янтарный остров» (организатор - Международный проект творческого и личностного развития детей и молодёжи «ДЕТИ XXI ВЕКА») в самую западную точку нашей страны – Калининград, была не только ознаменована яркой победой, но еще и стала очень познавательной и увлекательной с точки зрения путешествий и туризма. Участники коллектива и их педагоги совершили обзорную экскурсию по самому Калининграду и не менее популярному у туристов городу Светлогорску, увидели уникальные фортификационные сооружения Кенигсберга, Королевские ворота, самый западный в России Университет имени великого философа Иммануила Канта, крупнейший в мире орган, памятник знаменитому земляку барону Мюнхаузену и другие уникальные достопримечательности. Они побывали на берегу Балтийского моря и даже на промысле янтаря, посетили музей янтаря, музей мирового океана, Калининградский музей… Все эти достопримечательности, говорят участники коллектива, обогащают духовно, наполняют новыми знаниями об истории и культуре различных мест. Так что увезли из далекого Калининграда юные танцоры и их педагоги много новых впечатлений, правда, и сами в этом городе оставили яркий след. Как мы уже отметили, коллектив удостоен дипломов лауреатов, а также Гран-при фестиваля. В рамках конкурсной программы «Калинка» исполнила восемь номеров в номинациях «народный танец» и «детский танец». «Козочки», зажигательные «Веселые нотки», яркая «Владимирская топотуха», «Казачий пляс», «Задорные дробушечки», «Сибирские челдонки», необыкновенно изящная «Манерная проходочка» и вскружившая голову всему зрительному залу (и в первую очередь жюри) «Тульская кружилиха»… Все эти номера были отмечены высокими оценками жюри, а несколько танцевальных композиций получили высшие оценки конкурсной комиссии. Так, дети 5-7 лет (номинация «детский танец») стали лауреатами 3 степени; ребята возрастной категории 12-13 лет в номинации «народный танец» были удостоены диплома лауреатов 2 степени; юные танцоры 14-15 лет также в номинации «народный танец» награждены дипломом лауреата 1 степени. Гран-при в номинации «народный танец» взяла старшая группа хореографического коллектива «Калинка» (возраст 18-20 лет). Оценивали хореографическое мастерство юных танцоров известные деятели культуры, искусства и ведущие педагоги профильных вузов (профессорский состав), профессиональные режиссёры, композиторы, хореографы, как, например, К.В. Кириллов - заслуженный артист России, балетмейстер Ансамбля песни и пляски Балтийского флота; Ю.А. Шмакова - кандидат педагогических наук, доцент кафедры классического танца Московского государственного института культуры, заведующая отделом хореографического творчества Московского губернского колледжа искусств, руководитель хореографического ансамбля народного танца Московского губернского колледжа искусств; И.С. Паринов – экс- солист театра танца Аллы Духовой «Тодес», директор и репетитор основного состава школы студии «Тодес» г. Калининграда и другие. Домой, в Дубну, коллектив «Калинка» вернулся глубокой ночью. Но это не помешало самым преданным поклонникам коллектива (и в первую очередь родителям ребят) устроить теплую встречу танцоров. Такую же яркую, как все номера «Калинки», в очередной раз подтвердившей свой высокий уровень танцевального мастерства. Анна Сухая Фото участников фестиваля P. S. Хореографический коллектив «Калинка» выражает огромную благодарность за финансовую помощь в организации поездки на фестиваль АО «ПРОМТЕХ –Дубна» и лично генеральному директору Т.В. Рассолову и заместителю генерального директора И.М. Жуковой. В победе ребят есть частица вашего вклада, и спасибо вам за это!