13 октября в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья случились «Удивительные события». Так называлась литературная композиция, посвящённая Михаилу Михайловичу Зощенко, сатирику, писателю, драматургу, герою и патриоту России XX века.

Его творчество мало изучается в школьных и учебных программах из-за нехватки часов в расписании уроков литературы. Но разве можно мало смеяться, мало любить жизнь, людей и Родину, желая сделать их лучше, избавляя от недостатков? Учащиеся Дмитровского техникума СП №3 «Дубна» улыбок и аплодисментов не жалели.

Для них это был не просто формальный урок литературы, а ещё урок артистизма, эмоциональной открытости миру, чувства юмора и доброго, оптимистичного отношения к жизни, человечности и патриотизма. Всё это соединилось в судьбе и в рассказах Михаила Зощенко.

Потерявший здоровье на Первой мировой войне, награждённый солдатским «Георгием» и боевыми орденами за храбрость, писатель независимо от политических перемен ощущал себя частью России и русского народа, видел всю полноту и многогранность жизни. Язык его персонажей, яркие метафоры и образы взяты из жизни обычного «маленького» человека.

Независимо от того, какой век на дворе, обыватель по-прежнему, бывает, сталкивается с равнодушием, алчностью, грубостью, недобросовестностью и формализмом, бюрократией.

Выразительно прочитанные библиотекарями рассказы «Фотокарточка», «Стакан», «Кинодрама», «Пасхальный случай», «Бешенство», «Кризис» и «Баня» показали актуальность призыва писателю быть человечнее. И в коммунальной квартире, и при исполнении должностных обязанностей, и на досуге в кино, в храме, и по отношению к ближнему. Необходимо оставаться человеком душевным, сочувствующим, чтобы не множить дальше эгоизм и самообман «головокружения от успехов» (название статьи И.В. Сталина).

Несправедливые обвинения сатирика в очернительстве советской действительности и гонения на него лишь доказывают, что власть, нехотя, но признавала и свои недостатки, недоработки.

Человек и жизнь, создаваемая им, несовершенны и всегда будут такими. Но именно смех, юмор, сатира помогают нам не только помнить об этом, но стремиться стать лучше, не успокаиваться на достигнутом и не зацикливаться на своих сиюминутных личных интересах.

С нами изучать литературу интересней, живее, действенней. Учащаяся молодёжь не только нуждается в библиотеке, но любит её. Доказательством тому взятые у нас томики рассказов, стихов, книги не только «по программе», но и по выбору собственного сердца.

Алла Соболева