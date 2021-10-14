22 октября в Доме культуры «Мир» ОИЯИ театралы встретятся с актерами, которые посетят наукоград Дубна после нескольких переносов запланированных гастролей. Комедия для души – такой новый жанр присвоен спектаклю «Ты будешь мой!» Екатерина Волкова и Денис Матросов в эксклюзивном интервью рассказали «Встрече», как их постановка с легкостью и навсегда завоевывает сердца зрителей. - Денис, Екатерина, всем известно, что самый сложный жанр - комедия. А у вас она еще и «для души». Получается, радовать зрительские души - дело непростое?! Денис: Я бы сказал, это дело очень ответственное - смешить людей. Смех ведь бывает разный. Я ненавижу юмор ниже пояса, который сейчас заполонил экраны телевизоров и смартфонов. Я за добрый, позитивный смех без пошлости. И, создавая наш спектакль, это было первостепенной задачей. Именно поэтому мы сделали акцент на этом в нашей афише. А что касается тяжести актерского бытия, так любое дело требует затрат, как физических, так и моральных. Важно, как ты к этому относишься. Если, выходя на сцену, не получаешь удовольствия, для тебя это превращается в настоящее мучение. Но если ты ждешь встречи со зрителем, идешь, как на праздник, этот позитив обязательно передается в зал и возвращается тебе в ещё большем объеме, происходит обмен энергией. И называется это магией театра. Екатерина: Вы совершенно верно сказали, комедия – жанр самый сложный. Тут переиграть плохо и недоиграть плохо. У нас и правда получилась комедия для души, потому что с Денисом мы уже поняли это по опыту - сколько мы уже играем этот спектакль, зрители у нас могут и посмеяться, и поплакать, и, конечно, о многом задуматься. И абсолютно все выходят после спектакля с положительными эмоциями. Часто говорят, что это прямо их история – такая классная, жизнерадостная, жизнеутверждающая. Так что наша комедия – это легкое пособие, как правильно, именно правильно (!!!), сделать так, чтобы мужчина сам захотел на тебе жениться. - Сейчас, после продолжительного перерыва в гастролях, точно будет по-другому играться. Может быть, спектакль приобретет и новые оттенки? Денис: Мы все очень истосковались по работе на сцене. Столько времени без театра далось всем очень тяжело, поэтому сейчас, выходя на сцену к публике, мы не сможем наиграться... Будем ловить кайф от каждого момента... Ну и, конечно, время диктует свои правила. Спектакль - это живой организм, никогда не будет стопроцентной кальки. Новые жизненные ситуации добавят несколько смешных реприз в спектакль. Екатерина: После такого огромного перерыва играть будем с невероятным удовольствием, потому что абсолютно все актеры соскучились. Мы с Денисом и подавно. Мы чувствуем друг друга во время игры. Перед началом пандемии мы были на длительных гастролях и наш спектакль так хорошо шел. Мы его прямо наиграли, прочувствовали, и сейчас, после перерыва, мы прямо впрыгнем в него, как в первый вагон, и локомотивом попрем. Поверьте, после таких больших пауз актеры играют еще лучше, потому что они безумно соскучились, потому что сам спектакль потрясающий, и самое главное для нас - зритель, который хочет к нам прийти и зарядиться от нас эмоциями и позитивом! - Есть такое понятие - сценическая свобода актера. Чем она для вас обуславливается? Зависит ли она от действа, которое на сцене, или это исключительно личностный настрой? Денис: Плохой актер просто свободен на сцене, а хороший свободен на сцене в предлагаемых обстоятельствах. Конечно, эта планка свободы зависит от культуры актера, от его профессионализма. Высший пилотаж, когда после спектакля хвалебные слова произносят не об отдельном актере или актрисе, а когда говорят об общем впечатлении от действия, когда зритель увидел команду. Тут и свет , и звук, и пьеса, и, конечно, актеры. Мне кажется, у нас сплочённая команда, о чем подтверждают сотни отзывов в интернете. Приходите, мы вас не разочаруем. Екатерина: Мне кажется, что сценической свободы сначала не бывает ни у кого. Потому что ты всегда думаешь, куда пойти, что сказать, как это правильно сделать… Но у нас уже сценическая свобода абсолютная! Бывали моменты, когда мы могли поменять сцены местами. Просто совершенно случайно. И продолжали играть, и только в антракте понимали, что перекинули местами сцены. Это и есть сценическая свобода, что мы это даже не заметили. Иногда мизансцены получаются более удачными спустя какое-то время. Мы всегда что-то пробуем. Каждый раз новый зритель, новый зал, новое восприятие. И какие-то моменты мы каждый раз пробуем – что на этот раз сработает лучше?! Иногда новые шутки рождаются прямо во время самого спектакля. И зал на них реагирует, и мы это понимаем. У нас для этого негласно есть взгляд друг на друга, или можем подмигнуть, отмечая для себя, что это надо запомнить. В этом и заключается сценическая свобода. - Интригуя, вести за собой зрителя – основной прием в театре. В спектакле «Ты будешь мой!» тоже развязка завуалирована до финала? Денис: Поверьте, пьеса Ольги Степновой в постановке Игоря Касилова будет держать ваше внимание на протяжении всех двух часов. Неожиданные повороты событий заставят вас не только смеяться до слез, но и задуматься о жизненных ценностях. И развязка спектакля будет не только интригующе неожиданная, но ещё и добрая, смешная и трогательная. Екатерина: Ну, конечно, только до финала. По-другому просто невозможно, иначе зритель все поймет и не захочет сидеть, а уйдет в антракте, несмотря даже на потрясающую игру актеров. Всегда, в любой пьесе, это так. Даже не в самой удачной пьесе, у меня так было, когда мы что-то дописывали и переписывали, но здесь все сложилось от начала до конца. Так что интрига будет и в финале будет перевертыш. Хороший и добрый перевертыш, от которого даже мужчины в зале аплодируют! - Вы соскучились по зрителям, и это совершенно точно - взаимно. Насколько встречи с залом стали важнее? Желание выходить на сцену наверняка приумножилось из-за долгой невозможности работать... Денис: Соскучились это мягко сказано, я бы сказал, мы измучились без зрителя. Актеру нужно быть на виду, ему необходим зритель, чтобы жить. Дубненцы, приходите к нам на спектакль всей семьёй. Комедия для души - «Ты будешь мой!» именно для дружного, семейного похода в театр. Екатерина: Мы так соскучились по зрителям, по сцене. Это особенные ощущения. Когда человек болен сценой, это непередаваемо. Это такой заряд энергии, жизни, целей на будущее, потому что ты выходишь и слышишь живые аплодисменты… Мы слышим дыхание, смех, переживание, и когда спектакль заканчивается, они говорят спасибо. Это дорогого стоит. Для меня театр - это самое любимое! Я всегда буду играть, пока у меня будет хватать сил и здоровья. Кино – это деньги. Не будем лукавить, в кино мы можем зарабатывать, а театр – это для души, по любви, а антрепризные независимые проекты – это по любви вдвойне. Я счастливый человек, у меня самые прекрасные партнеры, с которыми комфортно, кайфово, и это круто! С Денисом мы уже и до этого работали, и я надеюсь, что ему со мной тоже комфортно, потому что мне с ним прекрасно. Дэн – ты прекрасный партнер, это самое главное в наше время. Я вам скажу, Денис Матросов – это человек, который не тянет одеяло на себя, дает партнеру импровизировать, и мои сцены он всегда преподносит вкусно, чтобы зритель это почувствовал, а если в какой-то момент я вдруг забуду текст – он возьмет и сам скажет мои слова, и никто даже не поймет. Дубна, театралы, мы ждем встречи с вами, приходите к нам на спектакль в Дом культуры «Мир» 22 октября. Мы подарим вам очень хорошее настроение! Беседовала Элеонора Ямалеева, член Союза театральных деятелей РФ