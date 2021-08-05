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Победа юного дарования Печать
05.08.2021 03:51

В июле в Санкт-Петербурге прошёл Международный конкурс-фестиваль исполнительских искусств «Алые Паруса - 2021». На конкурс поступило без малого девять тысяч заявок из более чем двух десятков стран - России, Украины, Беларуси, Румынии, США, Канады, Швеции, Чехии, Германии, Израиля, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Франции, Бельгии и других.

Дубну представляла 11-летняя Софья Иванова, солистка вокально - эстрадного коллектива «ЗАЖИГАЙ» МАУ ДК «Октябрь» под руководством Натальи Петровны Шурыгиной. Сонечка исполнила песню «Мир» и была награждена дипломом Лауреата 1 степени. Наталье Петровне было присвоено звание «Педагог высшей квалификации» по мнению Европейской ассоциации культуры.

 

В состав жюри конкурса входили именитые педагоги и артисты из разных стран, которые очень строго и профессионально оценивали выступления конкурсантов.

Стоит также отметить, что ранее в 2021году Софья Иванова стала Лауреатом на Всероссийском военно-патриотическом конкурсе «Огонь в сердцах», Всероссийском военно-патриотическом конкурсе к 80-летию со дня начала ВОВ «Дорогами войны», а также участвовала в конкурсном отборе на XXII Международном музыкальном фестивале «Песенка Года–2021». А в настоящее время Софья и педагог ждут результата Всероссийского творческого конкурса исполнительского мастерства «Край родной, душа моя!» Мы желаем Сонечке новых побед и творческих успехов!

Елена Аликова
  		 
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