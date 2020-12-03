Дипломов первой степени удостоен народный хореографический коллектив «Калинка» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ирины Борисовны Яцковой по итогам всероссийского конкурса «Танцевальное признание», который проходил в Севастополе. Коллектив представил два номера – «Болгарский танец» и «Пчелы». И оба признаны лучшими. Для начала отмечу, что конкурсы подобного уровня сейчас проходят в дистанционном формате, а это ничуть не проще, нежели он бы проходил в привычной форме. Помимо того, что нужно отточить сам танец и передать посредством видео задумку постановки, продемонстрировать чистоту исполнения, нужно подготовить массу документов, снять видео высокого качества и с нескольких ракурсов и т.д. Одним словом, участие в таких дистанционных конкурсах – это еще одно своеобразное испытание для всего коллектива и особенно его руководителей. Но все эти трудности были пройдены, а в награду оба танца «Калинки» оказались в победителях и получили путевку в финал конкурса, который состоится в декабре. В финале будет определен победитель – обладатель Гран-при. В жюри конкурса – известные в мире танца хореографы. Юрий Слонченко – артист балета, хореограф, педагог. Балетмейстер-постановщик Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Доцент кафедры хореографии КУКИиТ. Наталия Лец - артистка балета вокально-хореографического ансамбля «Таврия» им. Л.Д. Чернышевой Крымской государственной филармонии. Виталий Литвиненко – хореограф, выпускник киевского государственного хореографического училища, сертифицированный судья международной федерации IDO. Алла Зайнуллина – постановщик, режиссер, балетмейстер. Школа танца Нидерланды, Китайский театр танца «Пекин», постановки балетов в Израиле. Александр Фесенко – хореограф, выпускник киевского государственного хореографического училища. Солист Ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Александр Бондарчук – президент Международного творческого объединения участников фестивалей и конкурсов, заслуженный артист Республики Крым. Болгарский танец, который представила «Калинка», был очень массовым: одновременно на сцене находилось до 32 человек! Вообще болгарские национальные танцы тем и отличаются, что в них задействовано очень много танцоров, рассказала руководитель коллектива Ирина Борисовна Яцкова. Эти танцы – как отражение национального колорита – яркие, теплые, солнечные. В них очень много мелких движений, геометрических фигур, хороводов. Идея поставить танец у Ирины Борисовны появилась еще несколько лет назад, когда коллектив был на фестивале в Болгарии. В качестве пособия с собой дубненские хореографы привезли диск с фонограммами и профессиональными танцами. Поставить собственную композицию уже было дело времени. Второй танец – «Пчелы», он основан на белорусском фольклоре. Он очень красив и насыщен движениями, а еще специально для него, как, впрочем, и для «Болгарского танца», были сшиты потрясающие костюмы. И тут отдельные слова благодарности И.Б. Яцкова и балетмейстер Е.М. Иванова выражают мастеру по костюмам Вере Ивановне Карягиной. Она много лет сотрудничает с коллективом «Калинка», а результат этого творческого труда – яркие, стильные, качественные и невероятно красивые костюмы, дополняющие хореографические номера. Нынешний конкурс проходил в три этапа. Коллектив «Калинка» участвовал во втором этапе, став дважды лауреатом первой степени (с номером «Болгарский танец» в номинации «народный танец» и танцем «Пчёлы» в номинации «народная стилизация»). Дипломы вручены также руководителю коллектива И.Б. Яцковой и балетмейстеру Е.М. Ивановой. А поскольку коллектив отобран для участия в финале конкурса, ждем победы дубненской «Калинки» среди сильнейших коллективов страны. Анна Сухая