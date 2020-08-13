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Выставка продолжается Печать
13.08.2020 05:52

Выставка работ Дубненской детской школы искусств «Вдохновение», посвященная 75-летию Великой Победы, прошла в словенском городе Нова-Горица.

Как мы уже рассказывали, выставка работ юных художников из Дубны, посвященная 75-летию Победы находится в Словении. Первым из городов, где выставлялись работы, стал наш город-побратим Нова-Горица. Несмотря на пандемию коронавируса, выставка пользовалась большой популярностью у жителей города.

Теперь выставка переехала в столицу Любляну, где 12 августа откроется в стенах Российского центра науки и культуры. Планируется, что после Любляны выставка будет представлена в городе Мурска Собота, третьем по величине городе Словении.

Выставка работ наших юных художников, посвященная 75-летию Победы, проводится в рамках существующего с 2010 года проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова-Горица». Проект поддерживается Посольством России в Словении, Русским центром науки и культуры в Любляне.

Анна Сухая
  		 
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