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Жилье для молодых семей Печать
30.01.2020 06:09

На днях в городской администрации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище» пяти молодым дубненским семьям вручены Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что социальная выплата предоставляется из трех бюджетов - федерального, областного и городского - и составляет 35 % от расчетной стоимости жилья.
  		 
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