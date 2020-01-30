На днях в городской администрации в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище» пяти молодым дубненским семьям вручены Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что социальная выплата предоставляется из трех бюджетов - федерального, областного и городского - и составляет 35 % от расчетной стоимости жилья.