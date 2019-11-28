Уважаемые жители!

На прошлой неделе изменилось время движения некоторых подмосковных маршрутов электропоездов, в том числе и электричек, следующих по маршруту «Дубна - Москва».

От лица Администрации направлено письмо в ОАО «РЖД». В письме выражается просьба вернуть на маршруты «Дубна - Москва» и «Москва - Дубна» комфортные экспрессы с минимальным количеством остановок и временем в пути не более 1,5 часов. Кроме того, содержится просьба рассмотреть вопрос об ускорении движения обычных электропоездов с сокращением времени движения между Дубной и Москвой до 2 часов 30 минут. Это существенно повысит транспортную доступность между двумя городами и создаст более комфортные условия для жителей