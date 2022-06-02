Дубненские энергетики начинали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону.

В целях проведения профилак- тических и ремонтных работ на ко- тельных города с 6 июня начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Работы продлятся до 29 августа, максимальный срок отключения - 14 календарных дней.

График отключений

• котельная №1 (район Большой Волги) - с 6 по 10 июня и с 25 июля по 1 августа;

• котельная №2 (район Алексан-дровки) - с 8 по 12 августа;

• котельная №3 (район левого бе-рега) - с 1 по 12 августа;

• котельная №4 «Центральная» - с 15 по 29 августа;

• котельная № 5 «Восточная» - с 15 по 29 августа.

Ранее на котельных №4 и №5 отключения ГВС планировались с 6 по 20 июня, но в связи с изменениями в плане научных конференций ОИЯИ отключения перенесены с июня на август.

Также дубненцы могут воспользоваться интерактивной картой коммунальных услуг http://mvitu. arki.mosreg.ru/mkd_map/. Здесь можно найти сведения о сроках отключения горячей воды в доме, о начале отопительного сезона, а также оставить сообщение о качестве предоставленных коммунальных услуг, которое сразу попадет в администрацию.

На сервисе жители также могут подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-Бот (https://t.me/otklyucheniya_mo_bot) за 30 дней, 7 дней и за день до отключения горячей воды.