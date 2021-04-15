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Стадион для школы Печать
15.04.2021 05:24

О намерении привести в порядок школьные стадионы сообщил глава города С.А. Куликов.

Он отметил, что стадион средней общеобразовательной школы №7 станет «первой ласточкой». Планируется завершить его обновление к очередному учебному году. Средства на эти цели предусмотрены в местном бюджете.

На футбольном поле появится искусственное покрытие, будут обустроены беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, полоса препятствий. Кроме того, сделают освещение и установят новый забор, первым этапом – вдоль улиц Попова и Энтузиастов. Работы начнутся уже в начале мая.
  		 
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