О намерении привести в порядок школьные стадионы сообщил глава города С.А. Куликов.

Он отметил, что стадион средней общеобразовательной школы №7 станет «первой ласточкой». Планируется завершить его обновление к очередному учебному году. Средства на эти цели предусмотрены в местном бюджете.

На футбольном поле появится искусственное покрытие, будут обустроены беговая дорожка, площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, полоса препятствий. Кроме того, сделают освещение и установят новый забор, первым этапом – вдоль улиц Попова и Энтузиастов. Работы начнутся уже в начале мая.