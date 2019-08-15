Новоселье в первый день наступившей недели отметили сотрудники многофункционального центра, открывшегося на улице Станционной, 32, а также его первые посетители. Новый офис, расположившийся более чем на 500 квадратных метрах, соответствует всем требованиям и современным стандартам, так что дубненцы отныне смогут получать услуги с большим комфортом.

В МФЦ есть детский уголок, обустроена доступная среда для людей с ограниченными возможностями, открыты 12 окон предоставления государственных и муниципальных услуг, а также выделена зона для подачи заявлений в электронном виде.

Режим работы офиса (ул. Станционная, д.32): с 8:00 – 20:00 с понедельника по субботу. Выходной день – воскресенье.

Новый центр «Мои документы» объединил два подразделения – правобережное с улицы Академика Балдина и левобережное, которое располагалось в доме 20 на улице Свободы.

При этом в левобережной части города открыли дополнительный офис МФЦ по адресу: ул. Тверская, д. 9.

Режим работы офиса (ул. Тверская, д. 9): с 09:00 – 18:00 с понедельника по пятницу без обеденного перерыва.