Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано лечебному корпусу на 190 коек Дубненской городской больницы. Новый корпус примет пациентов уже в сентябре. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новый лечебный корпус построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы велись за счет средств областного бюджета.

«В семиэтажном здании на площади порядка 17 тысяч квадратных метров разместились лечебные отделения «Дубненской городской больницы». Корпус рассчитан на 190 коек. Кроме того, на территории всего больничного комплекса проведены работы по комплексному благоустройству, обновлены фасады существующих зданий», - уточнил Р.Тагиев.

«Проложены все тротуары, установлены столбы освещения, высажена трава, смонтирован новый забор. Стройка, результата которой дубненцы ждали больше пяти лет, наконец завершена. Разрешение на ввод получено. Ведутся работы по получению лицензии», - отметил глава города Максим Данилов в соцсетях после очередной инспекции объекта с депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко и депутатом городского Совета депутатов Павлом Насоновым.

В настоящее время лечебный корпус оснащается современным медицинским оборудованием, включая новейшие диагностические комплексы, которые позволят оказывать медицинскую помощь жителям нашего города на более высоком уровне.

По материалам https://msk.mosreg.ru