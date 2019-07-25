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Фестиваль в Старой Хотче Печать
25.07.2019 00:00

14 июля в храме Воскресения Господня в селе Старая Хотча Талдомского района после Божественной литургии прошел фестиваль семейных традиций «Под покровом Петра и Февронии».

Его организовали настоятель храма священник Дионисий Махов и прихожане. На фестивале собрались гости из соседних сел и участники слета православных семей из палаточного лагеря села Глебово. Собравшиеся услышали о святых Петре и Февронии и их удивительной любви, приняли участие в мастер-классах по рукоделию и изготовлению деревянных поделок, увидели выступление артистов Кошелевского дома культуры, ансамбля авторской песни под руководством Владимира Некрасова из г. Дубны. Порадовали творчеством и семьи из палаточного лагеря «Глебово». Хорошим подспорьем артистам стала сцена, в строительстве которой помог депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Напомним, муромские святые Петр и Феврония считаются покровителями супружества и семьи. День памяти этих святых православные отмечают 8 июля. В этот же день по всей России празднуется День семьи, любви и верности.
  		 
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