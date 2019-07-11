Консолидация усилий помогает выявлять «болевые точки», решать сложные городские проблемы, добиваться нужных результатов в интересах наукограда Дубна и его жителей. Об этом в интервью нашей газете рассказал председатель территориальной депутатской группы институтской части города и района Черная речка Сергей Соколов. – Наряду с работой в семи постоянных комиссиях Совета депутатов, на которых рассматриваются профильные вопросы, мы с коллегами в составе территориальной депутатской группы плотно занимаемся проблемами двух районов Дубны, где расположены семь наших округов. Из наиболее значимых событий двух последних лет я бы выделил возвращение исторического облика площади Мира (после неудачной реконструкции), восстановление движения электропоездов до вокзала «Дубна», отмену строительства лакокрасочного производства в ОЭЗ «Дубна» и предотвращение застройки участков возле озера Лебяжье. Все это происходило при постоянном взаимодействии депутатского корпуса с общественными организациями и неравнодушными горожанами. Депутаты правобережья участвовали в общественных обсуждениях по проекту благоустройства набережной Волги и заседаниях экспертного совета, вносили конкретные предложения для приведения в соответствие технического задания на проектирование. Важнейший аспект – градостроительная деятельность. Депутаты внимательно изучают все документы и высказывают свои замечания на заседаниях Градсовета города. Так, в мае потенциальный инвестор представил перспективный проект застройки ул. Дачной, Заречной, Интернациональной. Кроме решения одной из самых болезненных проблем в Дубне – постепенного сноса 16 двухэтажных домов и расселения их жильцов, а также создания комплекса новых инженерных коммуникаций - на инвестора может быть возложено значительное обременение: это пристройка к детскому саду «Мишутка» на 120 мест, поликлиника на нижнем этаже одной из многоэтажек, служебное жилье для врачей и квартиры для обманутых дольщиков ЖК «Европейский квартал»… Помимо этой перспективной задачи, на депутатском контроле находится процесс строительства многоквартирных домов в квартале 24 и в Особой экономической зоне «Дубна» (кооператив СПКЗ «Новый город» на левом берегу). Что касается институтской части города, то депутаты нашей территориальной группы при поддержке всего Совета категорически против возведения на месте бывшего здания городской администрации на площади Мира многоэтажного жилого дома. Вместе с гражданскими активистами мы контролировали процесс ремонта городских дорог, при этом неоднократно удавалось предотвращать нарушения при укладке асфальта, вскрывать несоответствия по объемам выполненных работ. И хотя эффективность могла быть значительно выше – при более качественном и оперативном взаимодействии с сотрудниками отдела городского хозяйства, сама идея создания рабочей группы с участием сотрудников Администрации, депутатов и волонтеров, безусловно, оправдала себя. Так что, возможно, эту практику станут применять и в других муниципалитетах. Депутаты нашей территориальной группы входят в общественный совет при дирекции Объединенного института ядерных исследований и в рабочую группу по совершенствованию оказания медицинской помощи в ФБУЗ МСЧ №9 при координационном комитете по выполнению соглашения между ОИЯИ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России. Мы оказываем содействие детским садам и школам в наших округах, в том числе с привлечением финансирования по программе шефской помощи ОИЯИ, средств из фонда депутата Московской областной думы. По инициативе депутатов ИЧ и ЧР были подготовлены обращения Совета по острым городским проблемам: о необходимость ремонта дороги на Сергиево-Демидовское кладбище; о проведении комиссионной проверки освещенности пешеходных переходов и принятию мер по ее улучшению; по вопросу соблюдения трудового законодательства и содействия в трудоустройстве работникам ОАО «РАТА» в связи с ситуацией, которая грозила массовым увольнением. В 2018 году и с начала 2019 года по наказам избирателей были инициированы депутатами и выполнены за счет бюджета города работы по ремонту тротуаров, благоустройству дворов, капитальному ремонту подъездов. Округ №14, депутат Я.Н. Викулин Проведен ремонт проспекта Боголюбова. Дворы по адресам: ул. Понтекорво, 18, 20, 22, пр. Боголюбова, 15 вошли в программу по комплексному благоустройству. На них проводились работы по установке детских площадок (пр. Боголюбова, 15 - вторая площадка, ул. Понтекорво, 20), новых светодиодных плафонов освещения, замене части столбов освещения, установке лавочек и урн. В 2019 году планируется продолжить благоустройство этих дворов: асфальтирование внутридворовых дорог и парковочных мест, замена столбов освещения. Округ №15, депутат Е.Д. Углов Проведен ремонт дороги и текущий ремонт тротуаров на проспекте Боголюбова. Проведено благоустройство во дворах домов 7, 9 на ул. Понтекорво и дома 10 на пр. Боголюбова, дома 2 на ул. Понтекорво за счет городского бюджета по областной программе; во дворах домов 20 и 16 корп. 2 на пр. Боголюбова – за счет внебюджетных источников. Восстановлен тротуар в сквере у дома 10 на пр. Боголюбова – активный и востребованный пешеходный маршрут района Черная речка. Поддерживался в исправном состоянии шлагбаум на въезде в квартал 24 для исключения сквозного проезда автомобилей по дворовой территории в связи с перекрытием ул. Вернова для строительства мостового перехода. Округ №16, депутат М.В. Ширченко Проведен ремонт тротуаров на ул. Сахарова, включая внутриквартальные, вдоль дома 12 на ул. Московской. На ул. Сахарова, рядом с домом 21, установлена новая детская площадка, осуществлено её освещение. Округ №17, депутат И.А. Вяземский Завершен ремонт тротуаров на ул. Сахарова. Заасфальтированы дорожки около подъездов на ул. Строителей, благоустроена пешеходная улица между ул. Жолио-Кюри и ул. Джелепова. Оборудованы две детские межквартальные площадки. Округ №18, депутат С.К. Соколов Отремонтированы тротуары на ул. Вавилова, ул. Мещерякова, ул. Курчатова (частично). Заасфальтированы ул. Мира, ул. Курчатова, ул. Блохинцева, ул. Вавилова, ул. Инженерная, ул. Мещерякова. Обустроены дополнительные парковочные карманы на ул. Мещерякова и ул. Блохинцева. Произведено благоустройство дворов: ул. Вавилова, 5, ул. Мира, 14/3 и 16, ул. Курчатова, 13/7 и 15. Округ №19, депутат В.П. Николаев Проведен капитальный ремонт дороги и тротуара на ул. Векслера (дублер, от ул. Ленинградской до ул. Мещерякова). Капитальный ремонт тротуара на ул. Ленинградской (четная сторона, от ул. Векслера до ул. Мира). Проведено благоустройство дворов: ул. Ленинградская, 2, 6, 8, 2А, 4А, ул. Векслера, 20; ул. Мичурина, 29, 29А, 31. Округ №20, депутат И.Е. Широков Оборудована детская площадка рядом с ул. Балдина, 2. Проведен капитальный ремонт дорог: ул. Юркино, ул. Дружбы, от ул. Александровка до «Ривер Клаба», от «Ривер Клаба» до ул. Юркино, проезд Автолюбителей. Заасфальтирована въездная группа в СНТ «Весна». Участок разворотного круга возле магазина «Путник» в сторону Александровки. Капитальный ремонт тротуаров по четной стороне ул. Ленинградской - от ул. Мира до магазина «Путник», по нечетной стороне ул. Курчатова - от ул. Ленинградской, 22, до ул. Мичурина, 7/29. Среди наиболее важных задач на 2019 год, которые находятся на контроле у депутатов нашей территориальной группы, - проведение реконструкции аварийного дома 18 на ул. Понтекорво; открытие физмат-лицея на базе бывшей школы №4; газификация ул. Юркино; асфальтирование дорог в поселке «Кентавр»; реализация проекта благоустройства набережной реки Волга; ремонт подъездов в жилых домах; благоустройство дворовых территорий. По вторникам депутаты проводят личный прием, для удобства населения он осуществлялся по двум адресам: для жителей институтской части Дубны - в Администрации города на ул. Балдина, 2, для жителей Черной Речки - в помещении библиотеки на ул. Московской, д. 6.