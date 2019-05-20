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20.05.2019 06:00
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В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».
Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях - социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.
О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г. Дубны