В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств - участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях - социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г. Дубны