Глава Дубны Вячеслав Мухин досрочно сложил с себя полномочия. Что дальше? Ответы на эти вопросы дают исполняющий обязанности главы города Сергей Куликов и заместитель руководителя городской администрации Николай Мадфес. ­ О своей досрочной отставке глава города объявил в ходе очередного заседания городского Совета депутатов. Как все происходило? Сергей Куликов: ­ Это было плановое заседание. В повестке дня был вопрос о принятии Положения по выборам на должность главы города. Мы обсуждали повестку дня, и глава города заявил, что написал заявление в Совет депутатов о сложении с себя полномочий и внес проект решения о досрочном прекращении его полномочий и об избрании исполняющего обязанности главы города. Совет депутатов принял это предложение. До определенного момента заседание Совета вёл Вячеслав Мухин, а затем предложил меня в качестве ведущего, и мы поменялись местами. По уставу во время отсутствия главы один из заместителей заменяет его. ­ Как депутаты отреагировали на это сообщение? Сергей Куликов: ­ С сожалением, поскольку в истории Дубны такое произошло впервые.Депутаты предложили наградить Вячеслава Борисовича знаком «За заслуги перед Дубной». Мы много работали вместе и видим, что он сделал много хорошего для города. Николай Мадфес: ­ Срок полномочий Вячеслава Борисовича был не слишком длинный, но сделано много, много и заделов на будущее. Я говорю о строительных объектах, об объектах, связанных с историей города. Все они были бы невозможны без участия главы, им они отрабатывались. ­ Сергей Александрович, на ближайшие несколько недель вы – исполняющий обязанности главы города. Что будет для вас самым сложным? Сергей Куликов: ­ Можно не беспокоиться ­ город под контролем. У нас есть и исполняющий обязанности руководителя администрации. Мы как работали, так и продолжим работать. Сложностей для себя я пока тоже не вижу. Мы входим в новую систему избрания главы города. Следующий шаг ­ собрать Совет, чтобы назначить конкурс. Это произойдет примерно через неделю. Мы должны выбрать конкурсную комиссию и запустить процедуру конкурса. Это будет первая подобная процедура, которая происходит в Дубне. Николай Мадфес: ­ Совпали процессы, которые очень важны и ответственны. Я говорю о процессе, связанном с формированием и запуском работы города по новой системе самоуправления. И вторая сложная задача ­ идет бюджетный процесс. Это огромный объем работы, связанный с четким определением бюджета на будущий год и последующие. Поэтому взаимодействие исполнительной и представительной властей особенно важно. ­ Каким будет первый шаг на этом пути? Сергей Куликов: ­ Сначала на заседании Совета депутатов будет объявлена сама процедура конкурса. В этот же момент должно быть принято решение о назначении пяти членов конкурсной комиссии от города. Это могут быть любые жители Дубны, даже любые граждане РФ. И пять членов комиссии назначает губернатор. После того, как решение принято, оно публикуется, и начинается процедура конкурса. В соответствии с Положением, люди смогут подавать документы. Николай Мадфес: ­Выборы главы будет осуществлять Совет депутатов нашего города. Но он будет рассматривать те кандидатуры, которые представит конкурсная комиссия. Если гражданин подал полный комплект документов, предусмотренный Положением, и комиссия это проверила, он будет допущен. Хочу подчеркнуть, что это выборы. Они проводятся не жителями, а депутатами, которые являются полномочными представителями своих избирателей. При этом закон говорит о том, что выборы должны быть альтернативными. Если кандидатов будет меньше двух, то выборы не состоятся. ­ Когда мы можем ожидать, что глава Дубны будет выбран? Сергей Куликов: ­ Если весь процесс пойдет без сбоев, в соответствии с Положением, то к середине декабря. ­ Руководителя администрации больше не будет? Замы опять будут замами главы? То есть мы возвращаемся к прежней единоличной схеме управления? Сергей Куликов: ­ В свое время Валерий Эдуардович Прох был главой города и руководителем администрации. Сейчас мы возвращается к этой же системе, но с той разницей, что он избирается не всенародно, а представительным органом ­ Советом депутатов. ­ Каких трудностей стоит опасаться в этом процессе? Что может затормозить выборы? Сергей Куликов: ­ Проблемой будет, если будет только один кандидат. Мы не сможем провести конкурс и вынуждены будем объявить новый. Кроме того, Совет может, рассмотрев все кандидатуры, не принять решение о проведении конкурса. Но будем смотреть в будущее с оптимизмом, надеяться, что Совет депутатов из всех кандидатов выберет достойного на должность главы города. Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА