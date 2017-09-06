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Школа носит имя героя Печать
06.09.2017 11:04

С начала 2016 года школа №4 носит имя Героя Советского Союза Владимира Ильича Кравченко. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, была открыта обновленная доска, где имя героя навечно вписано в название школы.

Волнительный праздник Первое сентября для ребят и педагогов учебного заведения, как и полагается, начался с торжественного построения и открытия. Директор школы Елена Львовна Бодина напутствовала учеников на успешную учебу, а педагогический состав – на плодотворную работу в новом учебном году. Поздравили коллектив школы с Днем знаний также глава города В.Б. Мухин, начальник горуно Т.К. Виноградова, депутат горсовета С.К. Соколов, вдова В.И. Кравченко Антонина Ивановна Жежеря, а также председатель Совета ветеранов В.Б. Трофимов и начальник штаба Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса И.М. Василенко. Как раз руководителям ветеранских организаций –  Вячеславу Борисовичу и Ивану Михайловичу было предоставлено право открыть  новую доску, где имя героя вписано в название школы. Ребятам напомнили, что командир танкового взвода 47­й гвардейской танковой бригады гвардии лейтенант Владимир Кравченко отличился в Висло­Одерской наступательной операции советских войск в январе 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко­фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии лейтенанту Кравченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». О подвиге В.И. Кравченко, а также Е.В. Кокшарова, погибшего в Афганистане при выполнении интернационального долга, мемориальная доска которому также несколько лет назад была открыта в школе, знает, пожалуй, каждый ученик этого учебного заведения. О судьбе этих воинов еще только предстоит узнать малышам, впервые в этом году переступившим порог школы №4. Первоклашек, как и полагается, под звук первого в их жизни школьного звонка проводила в класс их первая учительница Людмила Ивановна Суровцева. Для них совсем скоро школа станет вторым домом и проводником в мир знаний. Успехов вам, ребята, на школьном пути!
 

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