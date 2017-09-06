В День знаний 1 сентября делегация Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» на торжественной линейке поздравила коллектив своей подшефной гуманитарно-эстетической гимназии №11 с началом учебного года. Традиционная линейка, посвящённая долгожданному Дню знаний и первому звонку, в одном из самых молодых учреждений гособразования Дубны – гуманитарно-эстетической гимназии №11 – проходила в 23-й раз. В этом году здесь рекордное число учеников – 888 сели за парты, 111 из них – первоклашки, которые стали главными действующими лицами праздника. Открывая официальную часть праздника, директор гимназии Анна Лихачева поздравила учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года и пожелала интересной и полной открытий школьной дороги. Она особо обратила внимание на то, что с этого года у гимназии появились шефы: « В День защиты детей 1 июня Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» взяла шефство над нашей гимназией, и мы уже ощущаем эту поддержку. Нам помогли обновить мебель, сделать косметический ремонт рекреаций начальной школы и трех кабинетов, еще в двух рекреациях третьего этажа появились стеклопакеты, значит, будет тепло и уютно. Я от души хочу поблагодарить за организацию шефской помощи в подготовке гимназии к новому учебному году генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Владимировича Афанасьева, а также руководителей пяти компаний-резидентов особой экономической зоны». «Низкий поклон преподавателям, которые не только дают знания, но и делают из нас людей, умеющих думать, анализировать, полноценных личностей», – с этих слов начала свое поздравление заместитель по коммерции генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Наталья Маркова. Она сделала акцент на том, что в этом году особая экономическая зона начинает новый социальный проект – регулярные дни открытых дверей, в ходе которых гимназисты смогут познакомиться не только с деятельностью Управляющей компании, но и побывать на предприятиях резидентов. «Такие встречи помогут ребятам в выборе своей будущей профессии, – сказала Наталья Маркова. – И мы надеемся, что, закончив вуз, они вернутся на предприятия Дубны и ОЭЗ уже в качестве молодых специалистов». Сергей Писарев окончил школу всего девять лет назад, а сегодня он – руководитель проектов отдела по взаимодействию с резидентами. Он напомнил, что в ОЭЗ «Дубна» уже 130 высокотехнологичных компаний, которые развивают пять основных направлений – это IT-технологии, ядерно-физические, био- и медицинские технологии, новые материалы, проектирование сложных технических систем: «Мы познакомим вас со всеми сферами деятельности резидентов, с самыми перспективными проектами. И если они вас заинтересуют, будем рады видеть у себя талантливую молодежь». И вот наступает самый волнительный момент. О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок. В этот раз в гимназии много сестер и братьев, одни из них заканчивают учебу, а другие идут в первый класс. Доверить первый звонок решили ученице 11 «А» класса Ангелине Булановой и ее младшему брату Диме, у которого был двойной праздник – День знаний и день рождения. Над участниками торжественной линейки кружит квадрокоптер, в небо взлетают разноцветные шары, и старшие ребята за руку ведут первоклашек к ступеням гимназии. Для Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» это был первый совместный с подшефной гимназией праздник. Таких впереди будет немало, а еще – тематические встречи, экскурсии и различные образовательные программы. – Очень важно, чтобы дети видели свой завтрашний день, имели возможность развиваться, – подчеркнула Анна Лихачева. – Нас в первую очередь интересует взаимодействие с ОЭЗ «Дубна» как центром научных идей, инновационных проектов. Уже в сентябре большая команда педагогов гимназии посетит экономическую зону, чтобы для начала больше самим узнать об этой территории, понять, с какого возраста и по каким направлениям знаний она будет интересна нашим ученикам. Биология, медицина, IT-технологии – это им очень близко. Надеюсь, что такое сотрудничество многим ребятам поможет определиться в жизни и найти любимую профессию, а главное – после вузов вернуться в родной город. Светлана ЖУКОВА