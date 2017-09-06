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Юбилейный учебный год Печать
06.09.2017 10:29

Сегодня более 700 детей впервые переступили порог школы. Всего же учебный год начался для 6 тысяч дубненских школьников. А поздравляли их даже с воздуха. Юбилейный 80-й учебный год в школе № 1 начался с грандиозного праздника на земле и в воздухе.

Именем Александра Березняка  – знаменитого дубненского авиаконструктора – названа школа № 1. В его честь и честь достижений настоящих и будущих выпускников школы в небе сделали несколько кругов самолеты авиаклуба «Вертикаль».

«Мне хочется, чтобы будущее учеников нашей школы было таким же высоким, как небо над Дубной, – сказал директор школы № 1 Александр Иванович Руденко. – Чтобы они увидели этот самолет как символ мечты. Мы все делаем для того, чтобы они  росли умными, образованными и применяли  свои знания на благо людей».

Одним из самых значимых подарков школе в день ее рождения стал сюрприз от шефов –  коллектива ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. Они преподнесли сертификат на 500 тысяч рублей и модель самолета. «Модель выглыдит, как настоящий самолет, – пояснил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов. – Это   МиГ-35 от фирмы Сухого  –  истребитель с вооружением».

Одна из первых выпускниц школы, Нина Григорьевна Дьячкова,  дала первый звонок. В год открытия первой школы Дубны она стала её ученицей и  до  сих  пор с трепетом вспоминает этот момент. «80 лет назад я пришла в эту школу и была поражена ее масштабами, – рассказала Нина Григорьевна. – Я была в таком замешательстве!  Когда  вошла в школу, я оторопела. Все  ребята  пошли в класс, а мы втроем с подружками остановились, потому что при входе были зеркала. Первые два года я училась в деревенской школе и подумала, что попала в какой-то музей».

Вместе с ветераном звенит символическим колокольчиком первоклассница Аня  Кумицкая.  Для её семьи первая школа стала родной.  Её прабабушка работала здесь учителем,  а  учениками были почти все родственники – дедушка, дяди, тёти.

«Здесь сейчас учится мой старший брат Олег, а теперь и я пришла в первую школу, – рассказала Аня. –  Мне очень понравилось звонить в колокольчик, и я постараюсь учиться только на  пятёрки.

Завершился праздник школы раздачей всем её ученикам мороженого – любимого лакомства  детворы всех поколений – и 30-х годов прошлого века,  и сегодняшних. В первый учебный день занятия отменили. Были спектакли, развлечения, беседы, встречи, классные часы. Уроки чистоты и заботы о природе провели сотрудники Госадмтехнадзора.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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