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Новые светофоры Печать
06.09.2017 10:08

Впервые в Дубне на пешеходных переходах у школ и средних учебных заведений установлены спецсветофоры. Они непривычно выглядят и работают по необычной схеме. К первому сентября ими оснащены все пешеходные переходы на подходах к школам.

Для светофорных объектов впервые использованы солнечные батареи. «Эти светофоры могут работать и в пасмурную погоду, и зимой, – уверен начальник Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны Юрий Крупенин. – Панели достаточно светоёмкие. Они установлены так, что обращены плоскостью на юг. Мы будем их обслуживать – кронировать деревья поблизости и убирать  снег, если это потребуется».

Новые светофоры установлены у 11 объектов образования  -  школ, лицеев, колледжей. Они специальные, с одной мигающей секцией. Предназначены они не для того, чтобы регулировать движение – светофоры  предупреждают о том, что впереди «зебра». Кроме того, на подъезде к ним нанесена специальная разметка. Она заранее  оповещает водителей о приближении  к  детскому   учреждению.

«Безусловно, эти светофоры будут  хорошо справляться со своей задачей – привлекать внимание водителей, напоминать, что они приближаются к пешеходному переходу и необходимо сбавить скорость, – уверен  руководитель дубненского  автоклуба Максим Сальников. – Было бы идеально, если бы все пешеходные переходы были оснащены, кроме того, и хорошим  освещением».

В следующем году установка предупреждающих светофоров будет продолжена. Впоследствии планируется  для большей надежности подключить их к электричеству. Питающая система, которой оснащен светофор, дает такую возможность. Эта солнечно-сетевая станция с батареей и аккумулятором может работать и от сети.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

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