Впервые в Дубне на пешеходных переходах у школ и средних учебных заведений установлены спецсветофоры. Они непривычно выглядят и работают по необычной схеме. К первому сентября ими оснащены все пешеходные переходы на подходах к школам.

Для светофорных объектов впервые использованы солнечные батареи. «Эти светофоры могут работать и в пасмурную погоду, и зимой, – уверен начальник Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны Юрий Крупенин. – Панели достаточно светоёмкие. Они установлены так, что обращены плоскостью на юг. Мы будем их обслуживать – кронировать деревья поблизости и убирать снег, если это потребуется».

Новые светофоры установлены у 11 объектов образования - школ, лицеев, колледжей. Они специальные, с одной мигающей секцией. Предназначены они не для того, чтобы регулировать движение – светофоры предупреждают о том, что впереди «зебра». Кроме того, на подъезде к ним нанесена специальная разметка. Она заранее оповещает водителей о приближении к детскому учреждению.

«Безусловно, эти светофоры будут хорошо справляться со своей задачей – привлекать внимание водителей, напоминать, что они приближаются к пешеходному переходу и необходимо сбавить скорость, – уверен руководитель дубненского автоклуба Максим Сальников. – Было бы идеально, если бы все пешеходные переходы были оснащены, кроме того, и хорошим освещением».

В следующем году установка предупреждающих светофоров будет продолжена. Впоследствии планируется для большей надежности подключить их к электричеству. Питающая система, которой оснащен светофор, дает такую возможность. Эта солнечно-сетевая станция с батареей и аккумулятором может работать и от сети.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА