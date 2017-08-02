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С 5 по 13 августа в университета «Дубна» в пятый раз будет проходить Летняя школа «Развитие CTF в России». Ежегодно около 100 человек со всей России студенты по специальности «информационная безопасность», школьники, капитаны российских CTFкоманд, эксперты приезжают в наукоград, чтобы поделиться опытом в области защиты информации, научиться новому на практике, познакомиться с легендами профессионального мира кибербезопасности.
Участие в Летней школе предполагает полное интенсивное погружение в атмосферу CTF на 9 дней. Помимо конкурсной и образовательной части, основу программы школы составляют практические лекции, мастерклассы и различные активности, делающие каждый день насыщенным на события и общение.
Среди докладчиков признанные профессионалы в области информационной безопасности: ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, руководитель компании Transdata AS в Норвегии Michael Jacobsen, президент АНО «Национальный институт исследований глобальной безопасности» Анатолий Смирнов и другие известные эксперты в сфере ИБ.
Впервые школу «Развитие CTF в России» в Дубне провели в 2013 году по инициативе межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (АРСИБ) и ОЭЗ ТВТ «Дубна» при поддержке оргкомитета RuCTF крупнейших всероссийских соревнований по защите информации.
Организаторы Летней школы Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), Администрация г. Дубна, ОЭЗ «Дубна», Международный университет природы, общества и человека «Дубна».
Проведение Летней школы «Развитие CTF в России» в Дубне поддержали:
• Министерство образования и науки Российской Федерации;
• Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
• Министерство образования Московской области;
• Инновационный центр «Сколково»;
• Международная академия связи.
Партнерами Летней школы выступили компании «ИнфоТеКС», Zelax, Код Безопасности, WebMoney, Лаборатория Касперского, «ИТГРАД», транспортная компания «Грузовичкофф» и amiami.ru..
Узнать больше и зарегистрироваться на сайте Летней школы CTF www.letoctf.org.
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