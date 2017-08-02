С 5 по 13 августа в университета «Дубна» в пятый раз будет проходить Летняя школа «Развитие CTF в России». Ежегодно около 100 человек со всей России ­ студенты по специальности «информационная безопасность», школьники, капитаны российских CTF­команд, эксперты ­ приезжают в наукоград, чтобы поделиться опытом в области защиты информации, научиться новому на практике, познакомиться с легендами профессионального мира кибербезопасности.

Участие в Летней школе предполагает полное интенсивное погружение в атмосферу CTF на 9 дней. Помимо конкурсной и образовательной части, основу программы школы составляют практические лекции, мастер­классы и различные активности, делающие каждый день насыщенным на события и общение.

Среди докладчиков ­ признанные профессионалы в области информационной безопасности: ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, руководитель компании Transdata AS в Норвегии Michael Jacobsen, президент АНО «Национальный институт исследований глобальной безопасности» Анатолий Смирнов и другие известные эксперты в сфере ИБ.

Впервые школу «Развитие CTF в России» в Дубне провели в 2013 году по инициативе межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (АРСИБ) и ОЭЗ ТВТ «Дубна» при поддержке оргкомитета RuCTF ­ крупнейших всероссийских соревнований по защите информации.

Организаторы Летней школы ­ Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ), Администрация г. Дубна, ОЭЗ «Дубна», Международный университет природы, общества и человека «Дубна».

Проведение Летней школы «Развитие CTF в России» в Дубне поддержали:

• Министерство образования и науки Российской Федерации;

• Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

• Министерство образования Московской области;

• Инновационный центр «Сколково»;

• Международная академия связи.

Партнерами Летней школы выступили компании «ИнфоТеКС», Zelax, Код Безопасности, WebMoney, Лаборатория Касперского, «ИТ­ГРАД», транспортная компания «Грузовичкофф» и amiami.ru..

Узнать больше и зарегистрироваться ­ на сайте Летней школы CTF www.letoctf.org.

Подробнее о CTF­движении России читайте на CTF News.