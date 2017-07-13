Два новых проекта рассмотрели члены Инвестиционного совета наукограда. К обсуждению их экологической составляющей они подошли особенно тщательно, учитывая ситуацию с лакокрасочным заводом, которая вызвала колоссальный общественный резонанс. Первый проект представляет собой создание в Особой экономической зоне «Дубна» проектного института по разработке новых технологий в химической, нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. На первом этапе в нем будут работать 10 специалистов. Через два года штат разработчиков планируется довести до 50; в окончательном варианте – 100 рабочих мест для талантливых инженеров, математиков, физиков. «Мы хотим пополнить свой потенциал специалистами из Дубны, – отметил коммерческий директор компании-резидента ОЭЗ “Химмаш-Аппарат” Сергей Сошин. – Мы будем привлекать их из институтов и исследовательских центров наукограда». Второй резидент планирует организовать производство на 40 рабочих мест. Его основные составляющие – металлообработка и радиоэлектроника. Предполагается производить ультразвуковые ванны для промышленности, медицины и топливно-энергетических комплексов. «Мы делаем ультразвуковые ванны, безопасные для природы, – говорит генеральный директор компании-резидента ОЭЗ «Фабрика ультразвукового оборудования ПСБ-Галс» Сергей Патрушев. – Мы, наоборот, предлагаем безопасное оборудование для замены опасного на участках очистки на предприятиях». Во время заседания от управляющей компании Особой экономической зоны «Дубна» поступила информация. От предполагаемого инвестора получено официальное письмо. В нем – заявка на отмену забронированных для лакокрасочного завода территорий под застройку. Она связана с тем, что компания в настоящий момент рассматривает альтернативные участки для размещения своего производства на территории Московской области. «История с лакокрасочным заводом стала уроком и для нас, и для инвесторов, – отметил заместитель руководителя администрации Дубны Никита Смирнов. – Сложные вопросы, которые могут быть восприняты неоднозначно, нужно более тщательно готовить и продумывать и проводить их общественные обсуждения открыто». К двум новым проектам, презентация которых прошла на встрече, у членов Инвестиционного совета Дубны вопросов по влиянию на окружающую среду не возникло. Ольга ГРИГОРЬЕВА