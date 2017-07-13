Вот уж которую неделю во всем Подмосковье стоит нестабильная погода. Резкие переходы от солнца к дождю и обратно, сильный ветер и грозы ведут к скачкам атмосферного давления. Особенно остро реагируют на изменения пожилые люди и те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания. В Дубне за последнюю неделю зафиксировано около 60 случаев гипертонических кризов. Это на 30 процентов больше обычного. Резкое изменение артериального давления сопровождается головной болью, сильной тошнотой, жаром и учащенным сердцебиением. Если вовремя не стабилизировать состояние, это может привести к инфаркту или инсульту. Врачи дубненской скорой ежедневно спасают от такой угрозы до десяти человек. «Недавно у сотрудников скорой была особенная ночь, выезжали 17 раз, – рассказывает старший врач дубненской подстанции скорой помощи Евгений Самошкин. – Это – два раза больше, чем обычная норма. В основном – гипертонические кризы из-за погоды». Во время неустойчивой погоды медики советуют как можно больше отдыхать. Это касается не только группы риска – пожилых людей и хронических сердечников, а всех без исключения. Требуется избегать стрессов – эмоциональных и физических. В случае возникновения опасных симптомов не медлить и вызывать скорую. Из-за погоды на 10 сантиметров выше летней нормы поднялся уровень воды в Иваньковском водохранилище. Специалисты называют сложившуюся ситуацию «дождевым паводком». Это – результат обильных и затяжных ливней, которые накрыли регион на прошлой неделе. Плотина Волжского района гидросооружений не справляется со сбросом воды через генераторы. Поэтому уже открыто шесть затворов из восьми. Сейчас сброс составляет около 750 кубометров в секунду. Согласно данным метеорологов всего за несколько дней выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков. В результате приток воды на Московское море увеличился, оно активно пополнялось в течение недели. Специалисты прогнозируют, что на стабилизацию ситуации уйдет также не менее семи дней. Ольга Григорьева