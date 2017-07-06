Качеству оказания медицинской помощи дубненцам, проблемным вопросам здравоохранения было посвящено очередное заседание Совета директоров градообразующих предприятий наукограда, состоявшееся 28 июня. В его работе приняла участие первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Наталья Санина.

Главный врач дубненской городской больницы, коллектив которой в июне этого года отметил свое 70-летие, Алексей Осипов подробно рассказал о том, чем сегодня живет медицинское учреждение, о достижениях и существующих проблемах, привел показательные цифры статистики. Так, по его словам, в настоящее время в горбольнице трудятся 210 врачей, 10 из них – кандидаты медицинских наук.

Здесь значительно больше видов профильной помощи населению, чем в Московской области, на регулярной основе проводится диспансеризация, специалисты освоили новейшие медицинские технологии, внедряют современные методики диагностики, лечения и реабилитации. Таким образом, больница, по сути, является полноценным диагностическим центром.

Сегодня коллектив ДГБ многое делает для того, чтобы пребывание в больнице было максимально комфортным и дубненцы получали всю необходимую помощь. Тем не менее, есть и проблемы, об этом также говорили члены Совета директоров. Одна из основных – задержка строительства лечебного корпуса горбольницы. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, минздравом Московской области согласована проектная документация на строительство, но затягивается вопрос согласования оборудования.

Член Совета директоров градообразующих предприятий, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев обратил внимание присутствующих на то, что лечебный корпус входит в социальную инфраструктуру особой экономической зоны:

– По соглашению между Минэкономразвития России и правительством Московской области регион должен выполнить свои обязательства по завершению строительства лечебного корпуса до 2019 года, – отметил он. – Поэтому в первую очередь заинтересован не в штрафных санкциях, а в соблюдении сроков строительства и своевременном вводе лечебного корпуса в эксплуатацию.

Решение вопроса взяла на контроль Наталья Санина, которая отметила, что перенос сроков недопустим, и гарантировала свою поддержку. Также депутат поздравила Управляющую компанию ОЭЗ и компанию-резидента «Фабрика радиотерапевтической техники» с началом строительства завода по производству медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний. Это очень значимое событие, тем более что 2017 год объявлен в России Годом профилактики онкологических заболеваний, отметила депутат.

Светлана ЖУКОВА