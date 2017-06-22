13 июня символический камень в основание будущего научно-производственного комплекса зданий заложил резидент ОЭЗ «Дубна» компания НПК «Дедал». В торжественной церемонии принял участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. Программно-аппаратный комплекс «Кедр» для комплексного обеспечения безопасности объектов любого уровня сложности. Боносетевое заграждение «Волга», практически исключающее проникновение нарушителя на охраняемую акваторию под водой и над водой. Новейшие система видеонаблюдения «Кивер» и автономный пост технического наблюдения «Гренадер» с возможностью распознавать любой объект с удаленного места оператора. Базовая геоинформационная платформа «Росатом», позволяющая внедрять результаты космической деятельности. И это далеко не все, что выпускает и над чем работает резидент ОЭЗ «Дубна». Образцы оборудования будущего представили специалисты Научно-производственного комплекса «Дедал» (входит в госкорпорацию «Росатом»). А повод был особый – начало строительства собственного комплекса объектов на левобережной площадке. Торжественная закладка символического камня проходила на участке в 3,44 гектара, где резидент уже провел все подготовительные к строительству работы и планирует в кратчайшие сроки возвести первую очередь из пяти зданий площадью 7,2 тыс. кв. метров. – Это будет современное предприятие по разработке и производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты и охраны объектов особой важности и повышенной опасности, – поясняет генеральный директор АО «НПК «Дедал» Игорь Сушков. – Они имеют как гражданское, так и военное назначение. Я искренне хочу поблагодарить за помощь в реализации проекта на территории ОЭЗ, которая была оказана нам правительством Московской области. Мы намерены уже в этом году завершить строительство первой очереди. Общий объем финансирования проекта - 600 миллионов рублей. Поздравляя коллектив «Дедал» с началом строительства, заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Вадим Хромов отметил, что резидент уже производит очень важную продукцию для обеспечения безопасности сложных и важных для России объектов: – Предприятие высокотехнологичное, выпускает современную конкурентоспособную продукцию. В автономных комплексах производства «Дедал» используется солнечная и ветрогенерация. Комплексы автономны до такой степени, что часть из них может работать круглогодично, без подключения к электричеству – замечательное инновационное решение! И надо отдать должное руководству «Росатома» за то, что в непростое в плане экономического развития страны время корпорация продолжает расширять свой потенциал. По поручению министра внутренних дел Российской Федерации и директора Федеральной службы войск национальной гвардии Вадим Хромов вручил компании диплом за лучшую разработку по защите акватории объектов – боносетевое заграждение «Волга». Научно-производственный комплекс «Дедал» является одним из лидеров в области разработки и производства систем периметровой защиты, систем контроля и управления доступом, а также систем телевизионного наблюдения. Подобные системы сложны в разработке, требуют большого объёма научных исследований, и коллектив успешно с этим справляется, подчеркнул на церемонии закладки символического камня заместитель директора Департамента развития научно-производственной базы ядерного оружейного комплекса государственной корпорации «Росатом» Вадим Гонтарь: «В госкорпорации много ценностей, на которые мы равняемся, одна из них – быть на шаг впереди. Сегодня мы держим курс на инновационную деятельность, развитие высокотехнологичной продукции, и «Дедал» в этом плане постоянно набирает обороты. Радует, что у компании большие планы, в том числе, по выходу на международную арену». С началом строительства компанию также поздравили глава Клуба руководителей муниципальной сферы Михаил Ошлаков, руководитель администрации Дубны Александр Усов, член общественного совета горкорпорации «Росатом» Алена Яковлева, а также генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Он обратил внимание присутствующих на то, что начало строительства столь важного объекта является результатом совместной слаженной работы инвестора, министерства инвестиций и инноваций региона, Управляющей компании ОЭЗ, и появление на территории особой экономической зоны еще одного высокотехнологичного предприятия – это всегда важное событие. В завершение торжественной церемонии право снять ткань с символического камня было предоставлено ветерану атомной отрасли, одному из основателей предприятия Вячеславу Семеновичу Минееву. У резидента ОЭЗ «Дубна» большие перспективы. Компания планирует занять до 10% мирового рынка систем технических средств охраны и физической защиты. Что же касается строительства комплекса, то к концу 2022 года инвестор намерен полностью его завершить и перевести действующие высокотехнологичные мощности, расположенные в настоящее время на арендованных площадях в черте города, в новые помещения. Светлана ЖУКОВА