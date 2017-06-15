Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» отмечена дипломом и памятной статуэткой за вклад в инновационное развитие Московской области.

8 июня в гостинице «Park Inn by Radisson Hotel» г. Одинцово состоялось вручение наград премии «Предприниматель года-2017 в Московской области». Торжественное мероприятие прошло при поддержке правительства Московской области, регионального отделения «Деловая Россия», Агентства стратегических инициатив, Союза журналистов Подмосковья, Корпорации развития Московской области, ТПП региона и банка «Возрождение».

Московская область занимает лидирующие позиции среди регионов России по вводу жилья, объемам оборота розничной торговли, объему строительства и промышленного производства, инвестиций и количеству социальных проектов. Рост макроэкономических показателей и позитивное изменение качества жизни в регионе невозможны без энергии, уверенности и усердия предпринимателей. Именно их чествовали и награждали в этот день в подмосковном Одинцово.

Премия «Предприниматель года- 2017» по версии «Бизнес-Диалог МЕДИА» вручалась в одиннадцати номинациях. В номинации «Территория инвестиций» диплом лауреата премии за вклад в развитие региона и памятную статуэтку Ники представителю ОЭЗ «Дубна» вручил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев. Он обратил внимание присутствующих на высокие инвестиционные показатели подмосковной особой экономической зоны, а также большое число привлеченных на ее территорию наукоемких компаний.

В номинации «Производство года» диплом лауреата вручен генеральному директору Управляющей компании ООО «Эйлитон» Александру Шибанову. Резидент Особой экономической зоны «Дубна» отмечен за успешное осуществление проекта «Технологическое развитие производства медицинских изделий». На подмосковной территории компания уже построила предприятие по производству медицинских изделий, в том числе вакуумных и капиллярных пробирок для взятия крови. В ближайшей перспективе «Эйлитон» приступит к реализации второй части инновационного проекта – строительству на левобережном участке ОЭЗ «Дубна» производственного корпуса общей площадью 5000 кв. метров, в котором будет налажен выпуск медицинских приборов и реагентов для российских клинико-диагностических лабораторий.