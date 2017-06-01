В субботу 20 мая прошла XXII городская открытая физико-математическая олимпиада для учащихся 6-7-х классов, которую проводит Физико-математический факультатив при Учебно-научном центре ОИЯИ. Победители олимпиады: Злотникова Таисия, ученица 4 «а» класса гимназии № 11 Викулин Дмитрий, ученик 6 «л» класса лицея № 6 Белицкий Тимофей, ученик 7 «л» класса лицея № 6 Призеры олимпиады: Лянгузов Дмитрий, ученик 6 «а» класса школы № 9 Гусарова Наталья, ученица 6 «г» класса гимназии № 11 Думчев Ярослав, ученик 7 класса школы №1 Жабицкий Никита, ученик 7 «ла» класса лицея № 6