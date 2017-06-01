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Наградили победителей Печать
01.06.2017 09:10

В субботу 20 мая прошла XXII городская открытая физико-математическая олимпиада для учащихся 6-7-х классов, которую проводит Физико-математический факультатив при Учебно-научном центре ОИЯИ. 

Победители олимпиады:

Злотникова Таисия, ученица 4 «а» класса гимназии № 11

Викулин Дмитрий, ученик 6 «л» класса лицея № 6

Белицкий Тимофей, ученик 7 «л» класса лицея № 6

Призеры олимпиады:

Лянгузов Дмитрий, ученик 6 «а» класса школы № 9

Гусарова Наталья, ученица 6 «г» класса гимназии № 11

Думчев Ярослав, ученик 7 класса школы №1

Жабицкий Никита, ученик 7 «ла» класса лицея № 6
 

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