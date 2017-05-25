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Праздник голубя Печать
25.05.2017 12:18

С этого года дубненцы в мае отмечают не только День голубя на фонтане, но и пуск самого фонтана. Этот камерный праздник проходит у нас как в маленьких  чистеньких и уютных европейских городах – тихо, мило и по-семейному, с детьми.

Двойной праздник в сквере Жолио-Кюри. Фонтан включен, голубь – цел. Второй раз за последние годы птицу не пришлось возвращать на шпиль. Фигурка символа мира благополучно пережила зиму. Не украли, не сломали, не испортили. А вот фонтану потребовался ремонт.

«Фонтан, как и многое в городе, за эту зиму довольно сильно испортился, поэтому пришла  пора его ремонтировать, – говорит автор проекта «Голубь на фонтане» Сергей Муравьев. – И не просто где-то подмазать, а потребовался капитальный ремонт. Сделали хорошо, красиво, по-новому  –  у нас теперь голубой шарик».

Чашу фонтана отмыли, зашкурили, побелили. Обновили шпиль. Покрасили лавочки, урны и фонари в сквере. Оплатили работы ПТО ГХ и ОИЯИ. Дубненские хозяйственники и волонтеры тщательно поработали, к празднику фонтан с голубем стал как новенький. «Голубь на фонтане, этот сквер – часть нашей родной Дубны, – говорит лидер группы «Вагов  с друзьями» Сергей Вагов. – Поэтому, когда зовут, играем и поем на праздниках с огромным удовольствием». Музыка, рисунки на асфальте, чай из самовара, плюшки и пирожные  – постоянные атрибуты Дня голубя на фонтане. Камерный праздник в кругу друзей с годами превращается в городскую традицию.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

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