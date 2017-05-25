После капитального ремонта открылась женская консультация дубненской городской больницы. В торжественной обстановке перерезана красная ленточка. Оценку уровня комфорта в обновленных кабинетах и процедурных дали сами пациентки.

Завезли и расставили новую мебель, все отмыли до блеска, даже насыпали леденцов в вазочки – вдруг кто придет с ребенком – дубненская женская консультация открылась после капитального ремонта.

С двухлетним первенцем Мишей пришла на прием к гинекологу Анна Зайцева. Теперь она ожидает девочку. Срок – 7,5 месяцев, значит, еще не раз придется посидеть на новых комфортных диванчиках.

«Здесь стало намного удобней, комфортней, хочется прийти и даже немного посидеть в очереди, чтобы попасть к доктору на прием, – говорит Анна. – Диванчики мягкие, можно даже с малышом прийти, если его не с кем оставить дома».

Внутренний облик клиники радикально изменился. Теперь она стала светлой, современной, практичной. Цвета – приятные глазу, что очень важно для эмоционального здоровья беременных женщин.

«Для женщины очень важен комфорт в минуты ожидания приёма врача и получения медицинской помощи, – уверена заведующая женской консультацией дубненской горбольницы Ирина Косабуцкая. – Это создает и для нас благоприятный фон и условия, чтобы беременность у этой женщины протекала благоприятно. Нужно, чтобы мама получила в результате хорошего здорового малыша, и мы были довольны своей работой».

Ремонт проведен капитальный. Заменены трубы канализации, водоснабжения, отопления, а также электропроводка. Установили новые двери в кабинетах, перестелили полы, закрепили подвесные потолки. В ремонте использованы специальные материалы, рекомендованные для больниц и поликлиник.

«В процедурном кабинете, например, обязательно должны быть моющиеся потолок, пол, стены, – говорит главный врач дубненской горбольницы Алексей Осипов. – Они могут быть сделаны из разных материалов – специальных панелей или плитки. Все должно выполняться в медицинском учреждении в соответствии с требованиями».

Ежедневно врачи в женской консультации могут принимать до 90 человек за смену. Здесь проходят плановые осмотры, наблюдают беременность и посещают процедуры все женщины, которые прикреплены к городской больнице – более 20 тысяч пациенток.

«Это, на мой взгляд, еще один шаг к комфортному проживанию дубненцев», – отметил глава Дубны Вячеслав Мухин.

Следующим шагом должно стать открытие нового хирургического корпуса, который планируется сдать в эксплуатацию к 2018 году.

Ольга ГРИГОРЬЕВА