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Открылась после ремонта Печать
25.05.2017 11:55

После капитального ремонта  открылась женская консультация дубненской городской больницы. В торжественной обстановке перерезана  красная ленточка. Оценку уровня комфорта в обновленных кабинетах и процедурных дали сами пациентки.

Завезли   и расставили   новую  мебель, все отмыли  до блеска, даже насыпали леденцов в вазочки – вдруг кто придет с ребенком – дубненская женская консультация открылась после капитального ремонта.

С двухлетним первенцем Мишей пришла на прием к гинекологу Анна Зайцева. Теперь она ожидает девочку. Срок –  7,5 месяцев, значит, еще не раз придется посидеть на новых комфортных диванчиках.

«Здесь стало намного  удобней, комфортней,  хочется прийти и  даже немного посидеть в очереди, чтобы попасть к доктору на прием, – говорит Анна. – Диванчики  мягкие,   можно даже с малышом прийти, если его не с кем  оставить дома».

Внутренний облик клиники радикально изменился. Теперь она стала светлой, современной, практичной. Цвета – приятные глазу, что очень важно для эмоционального здоровья беременных женщин.

«Для женщины очень важен комфорт в  минуты ожидания приёма врача и получения  медицинской помощи, – уверена заведующая женской консультацией дубненской  горбольницы  Ирина Косабуцкая. – Это создает и для нас благоприятный фон и условия, чтобы беременность у этой женщины протекала благоприятно. Нужно, чтобы мама получила в результате хорошего здорового малыша, и мы были довольны своей работой».

Ремонт проведен капитальный. Заменены трубы канализации, водоснабжения, отопления, а также электропроводка.  Установили   новые двери в кабинетах, перестелили полы, закрепили подвесные потолки. В ремонте использованы специальные материалы,  рекомендованные  для больниц и поликлиник.

«В  процедурном кабинете, например, обязательно  должны быть моющиеся потолок, пол, стены, – говорит главный врач дубненской  горбольницы Алексей Осипов. – Они могут быть сделаны  из разных материалов – специальных  панелей  или плитки.  Все должно выполняться в медицинском учреждении в соответствии с требованиями».

Ежедневно врачи в женской консультации могут принимать до 90 человек за смену. Здесь проходят плановые осмотры, наблюдают беременность и посещают процедуры все женщины, которые прикреплены к городской больнице – более 20 тысяч пациенток.

«Это, на мой взгляд, еще один шаг к комфортному проживанию дубненцев», – отметил глава Дубны Вячеслав Мухин.

Следующим шагом должно стать открытие нового хирургического корпуса, который   планируется  сдать в эксплуатацию  к  2018 году.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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