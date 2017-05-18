Восьмидесятилетие со дня рождения выдающегося российского ученого и организатора науки, почетного гражданина Дубны и Московской области академика РАН Владимира Георгиевича Кадышевского в ОИЯИ отметили юбилейным семинаром и открытием памятной доски. Из биографии. Владимир Георгиевич Кадышевский родился 5 мая 1937 года в Москве, ушел из жизни 24 сентября 2014 года в Дубне. С 1946 по 1954 год учился в Свердловском суворовском военном училище, которое окончил с золотой медалью. Поступил на физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, окончил учёбу в 1960 году. Тема кандидатской диссертации была связана с вопросами квантования пространства-времени (научный руководитель – Н. Н. Боголюбов), докторская диссертация посвящена исследованиям по релятивистской проблеме двух тел. С 1970 года профессор физического факультета МГУ, директор ЛТФ ОИЯИ (1987- 1992), директор ОИЯИ (1992-2005), заведующий кафедрой «Физика элементарных частиц» физического факультета МГУ, с 2006 года – научный руководитель ОИЯИ. Подготовил 15 кандидатов и 5 докторов наук. Инициатор открытия и с 1995 года президент Международного университета природы, общества и человека «Дубна». Оба знаменательных события состоялись в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, с которой была связана вся научная деятельность ученого. Именно здесь с 1962 года работал специалист в области теории элементарных частиц и физики высоких энергий. Он возглавил ЛТФ в 1987 году, а в трудные девяностые, в 1992-м, стал директором ОИЯИ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора. На долю В.Г. Кадышевского выпало руководить Объединенным институтом в самые тяжелые за все время существования научного центра годы. При нем Институт буквально поднялся с колен. Времена были такие, что, как вспоминают, бюджет ОИЯИ составлял всего 6 миллионов долларов, и тот не выполнялся, когда по нескольку месяцев сотрудникам нечем было платить зарплату. Все эти годы под руководством Владимира Георгиевича Институт постепенно выживал и становился на ноги. Усилиями академика Кадышевского Объединенный институт ядерных исследований удалось сохранить как международный научный центр. Совместно с А.Н. Сисакяном было разработано и заключено соглашение между ОИЯИ и правительством Российской Федерации об условиях пребывания и деятельности. Это соглашение, уверен директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, и сегодня играет ключевую роль и несомненно будет играть в дальнейшем. Ученые на семинаре отмечали, что Владимиру Георгиевичу приходилось жертвовать наукой ради административной работы. – Надо было 13 лет тратить свои нервы и здоровье, чтобы ОИЯИ не скатился в периферийный институт. Этого не случилось. И в этом огромная заслуга Владимира Кадышевского, – говорят они. Вспоминая Владимира Георгиевича, Виктор Анатольевич Матвеев назвал его незаурядной личностью, человеком с подлинной мужской красотой и сильнейшим характером, человеком высочайшего авторитета, у которого была необычайно выражена требовательность к себе. Научным достижениям академика Кадышевского были посвящены доклады профессора Софийского университета Михаила Чижова и профессора ЛТФ ОИЯИ Олега Теряева. После докладов все желающие делились своими теплыми, искренними воспоминаниями о Владимире Георгиевиче Кадышевском. Друзья, коллеги и ученики академика отмечали его острый критический ум, магнетизм обаяния, необыкновенную доброжелательность и всегдашнюю искреннюю готовность прийти на помощь людям. – Он был человеком удивительно принципиальным. Старался всегда добиться истины, отстаивал интересы, не боялся бороться и делал это всегда смело, открыто, убедительно. Ему было важно определенное эстетическое качество тех теорий, которые развиваются в физике. Если теория красивая, за этим что-то скрывается, считал он, – поделился воспоминаниями об ученом ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев. – Время жизни академика Кадышевского пришлось на великую эпоху, – констатировал профессор МГУ имени Ломоносова Владимир Белокуров, – он был человеком конгруэнтным этой эпохе. Тонко чувствующий, с обостренным чувством чести и долга, Владимир Георгиевич не мог находиться в стороне от дел, которыми жила страна. – Владимир Георгиевич Кадышевский был выдающимся ученым, крупным организатором научных исследований. Он в самые трудные времена последних десятилетий, будучи на посту руководителя Института, сделал всё, чтобы сохранить Институт, чтобы его развить, придать новый импульс развитию. Он был известным человеком и в нашей стране, и в мире... Он считал своими учителями И. Е. Тамма, Н. Н. Боголюбова, Л. Д. Ландау… Его крупная незаурядная личность была видна с первого взгляда. Я приехал в Дубну стажером-исследователем в ЛТФ и впервые увидел Владимира Георгиевича 52 года назад – тогда он был молодым человеком, но воспринимался как маститый ученый, незаурядная ярчайшая личность. Он обладал редкими качествами внутреннего достоинства, мужской красоты, верности во всех отношениях, собственными взглядами. Это был человек с сильнейшим характером, умеющий одним словом «припечатать» недостойное поведение. Борьба за совершенство, требовательность к себе были у него очень сильно выражены – всё, что он делал, старался сделать на высочайшем уровне, – сказал об ученом руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев. Сияющая золотом доска с именем Владимира Георгиевича Кадышевского разместилась на четвертом этаже Лаборатории теоретической физики у двери кабинета, где в последние годы трудился выдающийся ученый. На доске также увековечены имена академиков Моисея Маркова и Александра Балдина, работавших в этом же кабинете сразу после основания ОИЯИ. Чести снять с памятной доски покрывало удостоились директор Объединенного института ядерных исследований академик Виктор Матвеев и дочь академика Кадышевского Татьяна, которая прибыла на торжественное празднование юбилея отца в сопровождении своего супруга, известного композитора Алексея Рыбникова. Кстати, к 80-летию академика Кадышевского издательство «РМП» при содействии Объединенного института ядерных исследований выпустило книгу-альбом «Портрет на фоне эпохи: Владимир Георгиевич Кадышевский». Презентация этого великолепного издания, представленного пресс-секретарем ОИЯИ Борисом Старченко, состоялась на юбилейном семинаре. Татьяна Крюкова