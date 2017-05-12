9 мая в Дубне погода была отнюдь не праздничной – дождь со снегом, но это не повлияло на численность Бессмертного полка – более 3 тысяч дубненцев прошли в его колонне, неся портреты своих родных.

Впереди колонны – Дубненский симфонический оркестр, дирижировал которым Евгений Ставинский. Раньше шествие в День Победы начиналось на улице 9 Мая. В этом году школьники и студенты, сотрудники дубненских предприятий и организаций под звуки военных маршей прошагали от площади у вокзала на Большой Волге по проспекту Боголюбова и улице 9 Мая, где к ним присоединились ветераны, до мемориала «Братские могилы». Там состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. А несколькими часами раньше, в левобережной части города, торжественный митинг прошел в парке Авиастроителей у мемориала павшим воинам и памятника труженикам тыла, откуда по многолетней традиции как раз и стартуют городские торжества в честь Дня Победы. В эти минуты собравшихся горожан переполняли невероятно мощное чувство преклонения перед подвигом наших прадедов, благодарность за спасенную Родину и невыразимая гордость за нашу страну.

Светлана Колесова