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Слава победителям! Печать
12.05.2017 09:56

9 мая в Дубне погода была отнюдь не праздничной  – дождь со снегом, но это не повлияло  на численность Бессмертного полка –  более 3 тысяч дубненцев прошли в его колонне,  неся портреты своих родных.

Впереди колонны  – Дубненский симфонический оркестр, дирижировал которым Евгений Ставинский.  Раньше шествие в День Победы начиналось на улице 9 Мая. В этом году  школьники и студенты, сотрудники дубненских предприятий и организаций   под звуки военных маршей   прошагали от площади у вокзала на Большой Волге по проспекту Боголюбова и  улице 9 Мая, где к ним присоединились ветераны, до мемориала «Братские могилы». Там состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. А несколькими часами раньше, в левобережной части города, торжественный митинг прошел в парке Авиастроителей у мемориала павшим воинам и памятника труженикам тыла, откуда по многолетней традиции как раз и стартуют городские торжества в честь Дня Победы. В эти минуты собравшихся горожан переполняли невероятно мощное чувство преклонения перед подвигом наших прадедов, благодарность за спасенную Родину и невыразимая гордость за нашу страну.

Светлана Колесова
 

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