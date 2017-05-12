Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрал 9 Мая на главной площади страны десятки тысяч военных, ветеранов военных действий и тружеников тыла, малолетних узников фашистских лагерей, а также первых лиц государства и самых обычных граждан, с особым волнением и переполняющим чувством патриотизма наблюдавших за всем происходящим. Среди тех, кто ровными рядами, представляя разные рода войск, прошагал по Красной площади, были и наши дубненцы. Имена пяти из них мне стали известны уже накануне Парада. Это выпускники – школы №2 Андрей Трошин, гимназии №8 Атабек Умаров, школы №1 Максим Московский и Роман Беляков, а также командир батальона парадного расчета Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева полковник Евгений Шипулин. Он тоже из Дубны, выпускник пятой школы. Как раз благодаря Евгению Альбертовичу, который на протяжении предстоящей Параду недели снабжал меня фото- и видеокадрами наиболее захватывающих эпизодов его репетиций, удалось как никогда глубоко прочувствовать и сложность подготовки главного Парада страны, и единение, и боевой дух участников. – Подготовка к военному параду началась еще в октябре прошлого года, – рассказывает полковник Шипулин, – это проведение тестирования, строгий отбор. Желающих участвовать в параде немало: для ребят это прежде всего почетно, это поднимает их дух, если можно так выразиться, статус. А вы представляете, какие эмоции испытывают родители, увидев сына или дочь (второй год были представлены военные подразделения женщин-военнослужащих – примеч. автора) в составе парада на Красной площади! Целыми улицами, селами ликуют! – Когда начинаются непосредственные тренировки Парада? – Как правило, уже с декабря. Отрабатывается каждая деталь до автоматизма, чтобы каждый, кто стоит в «коробке», стал частью единого монолита. В процессе тренировки на местах идет отсев участников: не все бойцы выдерживают физические нагрузки, поэтому изначально в каждую шеренгу из двадцати человек берут трех запасных. Проведение Парада – государственная задача, при выполнении которой не может быть ошибок. Поэтому прохождение сотен метров по брусчатке Красной площади оттачивается до секунды, и если во время репетиции вдруг начинается дождь или снег, остановить процесс ни в коем случае нельзя. Для полковника Шипулина это уже пятый парад Победы. Казалось, чем можно удивить бывалого офицера, повидавшего какую только не придумаешь военную технику и изнутри знакомого со всеми особенностями военной службы с ее учениями и полигонами! Но волнение, признается Евгений, каждый раз на Параде присутствует, да и эмоции зашкаливают. Без них, как и без чувства плеча, локтя товарища по строю, выполнить задачу невозможно. Полковник Е.А. Шипулин – продолжатель военной династии. Его дед – Иван Иванович Корчагин – Герой России, лётчик 6-го гвардейского Московского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, награждён тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды. Родной брат Евгения Альбертовича годы своей службы посвятил Северному флоту, награжден орденом Мужества. Так что офицерская династия представлена сразу несколькими поколениями и родами войск. Дубненские ребята, ныне курсанты военных учебных заведений, также продолжают военные традиции своих семей, ведь у каждого из них кто-то – дед или прадед – воевал на фронте. Среди них, как я уже сказала, сразу двое выпускников школы №1 – Роман Беляков (336 бригада морской пехоты) и Максим Московский (Московское высшее военное командное училище), а также ученик кадетского класса школы №2 Андрей Трошин и Атабек Умаров из гимназии №8. Андрея и Атабека хорошо знаю лично еще со времен их активной военно-патриотической подготовки к службе в армии: вместе ездили на аэродром «Борки», где каждый из них совершил первый прыжок с парашютом; Андрей и Максим в школьные годы были награждены стипендией Константина Щитова – воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане. Премия несколько лет назад была учреждена Дубненским отделением Союза десантников России для ребят, участвующих в военно-патриотических движениях и проявляющих активную гражданскую позицию. Каждый из этих ребят со школьной скамьи мечтал о военной карьере, начало которой как раз и было положено через патриотическое воспитание, встречи с ветеранами Дубны, несение почетного караула в парке Авиастроителей или у ДОТА… Теперь, спустя несколько лет, они – бойцы, воины, защитники Родины и ее боевая мощь. Те, от шествия которых на недавнем Параде Победы у мелких пацанят захватывало дух. А ветераны, глядя на мужественных офицеров в строю, на представленные новейшие образцы военной техники, испытывали гордость за страну – ту, за которую воевали… Анна Французова