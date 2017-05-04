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В память о героях-ликвидаторах Печать
04.05.2017 10:50

26 апреля, в день 31-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, в сквере на Площади Мира состоялся митинг в память о  героях-ликвидаторах трагедии. Ровно год назад на этом месте был открыт памятник ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС на Украине и на предприятии «Маяк» в Челябинской области. С тех пор в городе появилось место поклонения и преклонения перед героическим подвигом наших земляков.

Организаторами митинга выступили офицеры-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, входящие в состав Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса. Им же принадлежит идея пригласить к памятнику ребят из школы №4 и гимназии №11, а также организовать свой безмолвный Бессмертный полк – взять в руки фотографии безвременно погибших при ликвидации последствий атомного взрыва родных, друзей, знакомых…

О людском горе, коснувшемся тысяч семей, говорили заместитель руководителя  администрации Сергей Александрович Рожков, а также дубненцы, чьи семьи не обошла эта крупнейшая в истории атомной энергетики трагедия – Любовь Сергеевна Никулина и Геннадий Николаевич Тимошенко.

Десятки бумажных журавликов и белых шаров, принесенных на митинг школьниками, как символ павших героев, взмыли в небо. Минутой молчания почтили собравшиеся память ликвидаторов атомной стихии и возложили живые цветы к подножию мемориала…

Светлана Колесова

Фото Юрия Тараканова
 

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