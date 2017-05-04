В Дубну привезли знаменитый «Москит» – сверхзвуковую крылатую ракету морского базирования, известную как «убийца авианосцев». Вместе с ней были доставлены еще несколько образцов военной техники.

Две противокорабельные крылатые ракеты «Москит» и «Термит» и стартовый двигатель привезли на открытую площадку Музея истории создания крылатых ракет в Дубне. Здесь планируется демонстрировать именно ту технику, которая имеет непосредственное отношение в наукограду. В разработке и производстве этих ракет принимали участие специалисты конструкторского бюро «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода.

«Ракеты, которые привезли, морского базирования, поэтому их доставили из Севастополя, – поясняет хранитель фондов Музея истории создания крылатых ракет Валентина Ушакова. – «Москит» – непревзойденная, летит с гиперзвуковой скоростью на низкой высоте, ей нет аналогов в мире».

«Москит» доставлен в контейнере, остальное находится в открытом доступе. Но на этой площадке ничто не угрожает любопытным прохожим. Все образцы военной техники, которые предназначены для музея, демилитаризованы и безопасны. С новых экспонатов элементы вооружения сняли уже в Севастополе. «Для обеспечения безопасности требуется снять боевую часть ракеты и все элементы, которые её обслуживают», – объясняет ведущий конструктор ГосМКБ «Радуга» Эдуард Дзюбан.

В ближайшее время на открытой площадке музея будут собраны уже несколько ракет. Три из них сейчас ждут своей очереди на территории ДМЗ. С Черноморского флота в июне ожидается еще одно поступление. «Из Севастополя привезем так называемую ракету-торпеду, её шифр 85РУ, – говорит директор Музея истории создания крылатых ракет. – Это ракета, которая работает в связке с торпедой. Она поднимает торпеду, летит в назначенную точку, там спускает торпеду, и торпеда выполняет назначенную ей задачу».

Уже весной, как только позволит погода, открытую площадку музея начнут готовить к приходу посетителей. К самолету пристыкуют крылья и килевое оперение. Остальные ракеты привезут и расставят на места. Есть идея расположить их в хронологическом порядке, поскольку это музей истории создания крылатых ракет.

Ольга ГРИГОРЬЕВА