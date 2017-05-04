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"Москит" и "Термит" прибыли в Дубну Печать
04.05.2017 10:34

В Дубну привезли знаменитый «Москит» – сверхзвуковую крылатую ракету морского базирования, известную как «убийца авианосцев». Вместе с ней были доставлены еще несколько образцов военной техники. 

Две противокорабельные крылатые ракеты «Москит» и «Термит» и стартовый двигатель привезли на открытую площадку Музея истории создания крылатых ракет  в Дубне. Здесь планируется демонстрировать именно ту технику, которая имеет непосредственное отношение в наукограду. В разработке и производстве  этих ракет принимали участие  специалисты конструкторского бюро «Радуга» и Дубненского машиностроительного завода.

«Ракеты, которые привезли, морского базирования, поэтому их доставили из Севастополя, – поясняет хранитель фондов  Музея  истории создания  крылатых  ракет  Валентина  Ушакова. – «Москит» –  непревзойденная, летит с гиперзвуковой скоростью на низкой высоте, ей нет аналогов в мире».

«Москит» доставлен в контейнере, остальное  находится в открытом доступе. Но на этой площадке ничто не угрожает любопытным прохожим. Все образцы военной техники, которые предназначены для музея, демилитаризованы и безопасны. С новых экспонатов элементы вооружения сняли уже в Севастополе. «Для обеспечения безопасности требуется снять боевую часть ракеты и все элементы, которые её обслуживают», – объясняет ведущий конструктор ГосМКБ «Радуга» Эдуард Дзюбан.

В ближайшее время на открытой площадке музея будут собраны уже несколько ракет. Три из них сейчас ждут своей очереди на территории ДМЗ. С Черноморского флота в июне ожидается еще одно поступление. «Из Севастополя привезем так называемую ракету-торпеду, её шифр 85РУ, – говорит директор Музея истории создания крылатых ракет. – Это  ракета, которая работает в связке с торпедой. Она поднимает торпеду, летит в назначенную  точку, там спускает торпеду, и торпеда выполняет назначенную ей задачу».

Уже весной, как только позволит погода, открытую площадку музея начнут готовить к приходу посетителей. К самолету  пристыкуют  крылья  и килевое оперение.  Остальные ракеты привезут и расставят на места. Есть идея расположить их в хронологическом порядке,  поскольку это  музей истории создания крылатых ракет.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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