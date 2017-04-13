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Весеннее половодье Печать
13.04.2017 09:36

Паводковый период в Московской области проходит без крупных подтоплений, тем  не  менее, спасатели работают в усиленном режиме. 

На территории Подмосковья функционируют 34 гидрологических поста – 18 постоянных и 16 временных. Они круглосуточно производят замеры уровня воды. Такие посты расположены на территориях, которые могут быть подвержены подтоплению.

«Паводковый период на территории Подмосковья проходит спокойно. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», – заверил  заместитель  председателя правительства Московской области Дмитрий  Пестов.

С  начала весеннего половодья было зафиксировано лишь несколько незначительных подтоплений на территории городского округа Луховицы,  не представлявших угрозы населенным пунктам.

Одним из элементов противопаводковых  комплексных мероприятий является своевременный и согласованный пропуск талых вод по всему каскаду волжских сооружений. В связи с таянием рек в верховьях Волги на территории Тверской области сброс Иваньковского водохранилища увеличен. Все проводимые гидросооружениями работы в итоге сводятся  к тому, чтобы обеспечить необходимый для обеспечения судоходства и водоснабжения уровень верхнего бьефа реки и не допустить  подтопления жилых домов  и производственных объектов ниже плотины. В настоящее время никакой опасности подтопления этих объектов нет. Всё работает в штатном режиме.

«Во всех муниципальных образованиях созданы и работают паводковые комиссии. Для обеспечения безопасности Подмосковья во время весеннего половодья имеется значительная группировка сил и  средств  в составе 45 тысяч человек, более 8 тысяч единиц спецтехники, 347 плавсредств.  Все эти службы и подразделения  в случае необходимости  готовы к борьбе с последствиями паводка – профессиональные и добровольные спасательные подразделения, правоохранительные органы, энергетики, коммунальные службы и другие структуры», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

По оценкам МЧС, паводковый период в Подмосковье завершится во второй половине апреля.

Подготовил Олег КВИТКО

 
 

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