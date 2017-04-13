Паводковый период в Московской области проходит без крупных подтоплений, тем не менее, спасатели работают в усиленном режиме.

На территории Подмосковья функционируют 34 гидрологических поста – 18 постоянных и 16 временных. Они круглосуточно производят замеры уровня воды. Такие посты расположены на территориях, которые могут быть подвержены подтоплению.

«Паводковый период на территории Подмосковья проходит спокойно. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», – заверил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

С начала весеннего половодья было зафиксировано лишь несколько незначительных подтоплений на территории городского округа Луховицы, не представлявших угрозы населенным пунктам.

Одним из элементов противопаводковых комплексных мероприятий является своевременный и согласованный пропуск талых вод по всему каскаду волжских сооружений. В связи с таянием рек в верховьях Волги на территории Тверской области сброс Иваньковского водохранилища увеличен. Все проводимые гидросооружениями работы в итоге сводятся к тому, чтобы обеспечить необходимый для обеспечения судоходства и водоснабжения уровень верхнего бьефа реки и не допустить подтопления жилых домов и производственных объектов ниже плотины. В настоящее время никакой опасности подтопления этих объектов нет. Всё работает в штатном режиме.

«Во всех муниципальных образованиях созданы и работают паводковые комиссии. Для обеспечения безопасности Подмосковья во время весеннего половодья имеется значительная группировка сил и средств в составе 45 тысяч человек, более 8 тысяч единиц спецтехники, 347 плавсредств. Все эти службы и подразделения в случае необходимости готовы к борьбе с последствиями паводка – профессиональные и добровольные спасательные подразделения, правоохранительные органы, энергетики, коммунальные службы и другие структуры», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

По оценкам МЧС, паводковый период в Подмосковье завершится во второй половине апреля.

Подготовил Олег КВИТКО