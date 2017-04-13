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День открытых дверей в музеях Печать
13.04.2017 09:35

Подмосковные государственные музеи 18 апреля сделают вход бесплатным в рамках празднования Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, сообщили в  пресс-службе министерства культуры Московской области. 

Целью акции является привлечение внимания жителей и гостей Подмосковья к его истории, богатейшему культурному наследию, популяризация музеев региона.

В  этот своего рода день открытых дверей посетители смогут увидеть любую из экспозиций, предлагаемых двенадцатью подмосковными государственными музеями: Сергиево-Посадским  историко-художественным музеем-заповедником, Серпуховским историко-художественным музеем, мемориальным музыкальным музеем-заповедником П.И. Чайковского, музеем-заповедником «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово»,  историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина,  Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем, Музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», мемориальным музеем-заповедником Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музеем-заповедником «Зарайский кремль», Московским областным музеем народных художественных промыслов, Военно-техническим музеем.

В Дубне 15 апреля  сотрудники Музея археологии и краеведения проведут две бесплатных экскурсии по историческим местам нашего города.  Экскурсия в исторический район города – Ратмино, где расположен храм Похвалы Пресвятой Богородицы, состоится в 12:00. Место встречи – разворотный круг возле храма в Ратмино. Другая экскурсия начнется в 12:00 на берегу канала у бывшего памятника Сталину. Участники узнают об истории создания канала Москва – Волга – грандиозного гидротехнического сооружения, возведенного в рекордные сроки в середине 30-х годов 20 века.

 
 

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