Подмосковные государственные музеи 18 апреля сделают вход бесплатным в рамках празднования Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Целью акции является привлечение внимания жителей и гостей Подмосковья к его истории, богатейшему культурному наследию, популяризация музеев региона.

В этот своего рода день открытых дверей посетители смогут увидеть любую из экспозиций, предлагаемых двенадцатью подмосковными государственными музеями: Сергиево-Посадским историко-художественным музеем-заповедником, Серпуховским историко-художественным музеем, мемориальным музыкальным музеем-заповедником П.И. Чайковского, музеем-заповедником «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово», историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина, Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем, Музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим», мемориальным музеем-заповедником Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музеем-заповедником «Зарайский кремль», Московским областным музеем народных художественных промыслов, Военно-техническим музеем.

В Дубне 15 апреля сотрудники Музея археологии и краеведения проведут две бесплатных экскурсии по историческим местам нашего города. Экскурсия в исторический район города – Ратмино, где расположен храм Похвалы Пресвятой Богородицы, состоится в 12:00. Место встречи – разворотный круг возле храма в Ратмино. Другая экскурсия начнется в 12:00 на берегу канала у бывшего памятника Сталину. Участники узнают об истории создания канала Москва – Волга – грандиозного гидротехнического сооружения, возведенного в рекордные сроки в середине 30-х годов 20 века.