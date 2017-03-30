Несколько корзин хлеба и мелкой выпечки представили на суд жюри студенты дубненского аграрного техникума. Конкурс хлебопёков был организован для средних и высших специальных учебных заведений Подмосковья. Насколько удачным был дебют?

Для конкурса команда аграрно-технологического техникума приготовила три сорта хлеба, по два вида каждого – ржаной, с отрубями, ванилью, травами. И множество разнообразной выпечки – булочки, пирожки, слойки, круассаны с начинкой и без. Не дожидаясь вердикта жюри, угощение высоко оценили посетители выставки, в рамках которой проходил конкурс хлебопёков.

Первокурсник Илья Колбасников выпекал солодовый хлеб. В процессе его приготовления очень много хитростей. Трудно было удержаться и не дотронуться до теста, которое аппетитно поднялось. А делать этого ни в коем случае нельзя. «Самым тяжелым было не перепутать и добавить все без исключения ингредиенты и соблюсти нужные пропорции», – рассказал Илья.

Будущие повара и технологи из наукограда впервые участвовали в подобном конкурсе. Его проводила в рамках выставки ассоциация европейских производителей хлебопекарного и кондитерского оборудования для специальных учебных заведений Подмосковья. В дубненском техникуме не специализируются на выпечке, но хотят развиваться равномерно, поэтому участие в конкурсах и победы стали уже частью учебного плана.

«Для ребят это важный опыт, – уверена преподаватель техникума Любовь Приходько. – Наши студенты должны знать и уметь все, должны быть профессионалами в своей области».

Это был первый шаг в совершенствовании мастерства дубненских хлебопёков. Они не рассчитывали на победу, но получили три первых и три вторых места в двух номинациях. Претензий у жюри почти не было. К следующему конкурсу команде аграрного техникума рекомендовали всего лишь украсить хлеб декоративными элементами.

Ольга ГРИГОРЬЕВА