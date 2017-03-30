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Шесть призов за хлеб Печать
30.03.2017 10:47

Несколько корзин хлеба и мелкой выпечки представили на суд жюри студенты дубненского аграрного техникума. Конкурс хлебопёков был организован для средних и высших специальных учебных заведений Подмосковья.  Насколько удачным был дебют? 

Для конкурса команда  аграрно-технологического техникума приготовила три сорта хлеба, по два вида каждого – ржаной, с отрубями, ванилью, травами. И множество разнообразной выпечки  –  булочки, пирожки, слойки,  круассаны  с начинкой и без. Не дожидаясь вердикта жюри, угощение высоко оценили посетители выставки, в рамках которой проходил конкурс хлебопёков.

Первокурсник Илья Колбасников  выпекал  солодовый хлеб. В процессе его приготовления очень много хитростей. Трудно было удержаться и не дотронуться до теста, которое аппетитно поднялось. А делать этого ни в коем случае нельзя. «Самым тяжелым было не перепутать и добавить все без исключения ингредиенты и соблюсти нужные пропорции», – рассказал Илья.

Будущие повара и технологи из наукограда  впервые участвовали в подобном конкурсе. Его проводила в рамках выставки ассоциация европейских производителей хлебопекарного и кондитерского оборудования для специальных учебных заведений  Подмосковья. В дубненском техникуме не специализируются на выпечке, но хотят развиваться равномерно, поэтому участие в конкурсах и победы стали уже частью учебного плана.

«Для ребят это   важный опыт, – уверена преподаватель техникума Любовь Приходько. – Наши студенты  должны знать и уметь все,  должны быть профессионалами в своей области».

Это был первый шаг в совершенствовании мастерства дубненских хлебопёков. Они не рассчитывали на победу, но получили три первых и три вторых места в двух номинациях. Претензий у жюри почти не было. К следующему конкурсу команде аграрного техникума рекомендовали всего лишь украсить хлеб декоративными элементами.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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